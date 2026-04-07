Napoli, vittoria e sorpasso sul Milan

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Il Napoli batte il Milan per 1-0, scavalca i rossoneri e vola al secondo posto in classifica dopo la 31esima giornata. A siglare il gol della vittoria è Politano al 79′. I partenopei salgono a 65 punti, a 7 lunghezze dall’Inter capolista. Il Milan rimane a quota 63.

Il Napoli si prende una vittoria pesante e si accredita come principale inseguitrice dell’Inter nella corsa allo scudetto 2025/26. Una partita tutt’altro che spettacolare, decisa però dalle mosse dalla panchina di Antonio Conte, in un match che sembrava avviato verso uno 0-0 utile solo ai nerazzurri.

La prima frazione scorre senza particolari emozioni. Le assenze pesano: il Napoli perde Hojlund nel prepartita e Conte si affida a Giovane come riferimento centrale; Allegri sorprende lasciando fuori Leao e Pulisic e lanciando l’inedita coppia Fullkrug–Nkunku. Le occasioni? Praticamente nulle: Spinazzola ci prova senza precisione, Nkunku non inquadra la porta. Ritmo basso, prudenza alta.

La ripresa ricalca l’andamento del primo tempo, con l’unico sussulto firmato Giovane, fermato da un attento Maignan. Allegri prova a cambiare l’inerzia inserendo Gimenez, poi Pulisic e infine Leao. Ma mentre il portoghese mette piede in campo, il Napoli colpisce: al 74’ Conte richiama Spinazzola e inserisce Politano. Passano cinque minuti e l’esterno trova il gol decisivo, raccogliendo una respinta di De Winter dopo un cross di Olivera. Per Politano è il settimo centro contro il Milan: una vera nemesi rossonera. E una serata di riscatto dopo la deludente notte di Zenica.

Il Napoli resta a 7 punti dall’Inter e prova a crederci davvero. La squadra di Conte mostra solidità, profondità e – soprattutto – alternative in grado di cambiare le partite. Il Milan invece alza bandiera bianca nella corsa scudetto. Allegri lo aveva lasciato intendere sin dall’inizio: l’obiettivo reale era la qualificazione in Champions League. Ora è una necessità. I rossoneri devono guardarsi alle spalle, non più avanti.

Antonio Conte è stato intervistato da DAZN al termine di Napoli-Milan 1-0. Queste le parole dell’allenatore dei partenopei.

Sulla vittoria:

“Lascia tanto entusiasmo, tanta fiducia perché quello che non bisogna dimenticare è che se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tantissime assenze di quest’anno. Penso che le cose straordinarie questa squadra le abbia fatte nel momento delle grandi assenze. Un’altra squadra sarebbe naufragata, noi siamo rimasti lì. Oggi scherzavo con Politano, l’aveva prevista l’entrata sua quando il Milan era un po’ più stanco e lui poteva essere pericoloso in quella zona dove loro avevano tanti giocatori che ci potevano attaccare. Tutti si mettono a disposizione, sono molto contento per Matteo che ha fatto il secondo gol. Ora mancano 7 partite, abbiamo fatto un passo importante per l’obiettivo che è la Champions. Se è l’obiettivo del Milan non capisco perché non possa essere il nostro obiettivo. Abbiamo vinto una Supercoppa, ora dobbiamo rimanere lì. C’è l’Inter che sta meritando, sta facendo qualcosa di importante. Meritano di essere primi e noi siamo lì e dobbiamo pensare a noi”.

Quanto ci credi allo scudetto?

“In un momento di gioia, ci tengo a ringraziare questi ragazzi che hanno risposto presente in un momento che poteva finire male. Hanno risposto invece alla grande. Abbiamo recuperato un po’ tutti, aspettiamo Rrahmani, Neres è sulla via del recupero, Hojlund questa mattina il dottore mi ha accolto con questa bella notizia. Avevamo preparato la partita con lui, Giovane è stato bravo ad interpretarla. Noi dobbiamo essere realisti: non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino più volte. Vedendo quello che ha fatto l’Inter lo vedo molto difficile, stanno meritando quello che stanno facendo. Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull’acceleratore e difendere lo scudetto. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo secondi, dobbiamo continuare così senza perderci in proclami, sapendo che la Champions è un obiettivo da non fallire”.