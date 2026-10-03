Nations League, buon pari dell’Italia in Francia

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Francia e Italia pareggiano 1-1 in un match valido per la terza giornata del Gruppo A di Nations League, disputato allo Stade de France di Saint Denis. Al vantaggio di Olise su punizione al 55′, replica Bastoni al 68′.

I ‘Bleus’ chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Upamecano per doppia ammonizione all’85’.

Italia–Francia 1-1 allo Stade de France: il punto chiave è che gli Azzurri strappano un risultato pesante in trasferta, rovinando la serata del debutto di Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleus, celebrato da uno stadio intero come una star più che come un allenatore.

La Francia arriva alla Nations League con una rosa piena di campioni e forte di tre Mondiali consecutivi giocati da protagonista — una vittoria, un secondo e un quarto posto — mentre l’Italia, sempre spettatrice, ha seguito quelle edizioni solo in tv. Ma il campo dello Stade de France racconta un’altra storia: gli Azzurri non sono più quelli dell’esordio deludente contro il Belgio. La riscossa mostrata con la Turchia non era un lampo isolato. A Parigi, la squadra di Mancini conferma una crescita evidente come collettivo, come qualità dei singoli e soprattutto come identità di gioco.

Un’Italia riconoscibile

La Nazionale è solida dietro, con Donnarumma decisivo almeno tre volte e una coppia centrale Bastoni–Scalvini impeccabile. Bastoni, ancora una volta, si conferma difensore goleador e leader emotivo. Il centrocampo è dinamico, flessibile, mai statico: Frattesi giganteggia per continuità, coperture e capacità di ribaltare l’azione. Davanti, Kean ritrova gli strappi e la profondità, ma spreca due occasioni che avrebbero potuto cambiare la partita.

La vera dimostrazione della maturità azzurra è nella fedeltà allo spartito di Mancini: in 90 minuti non viene sprecato un pallone, ogni uscita dal basso diventa un potenziale contropiede, e le occasioni più limpide — paradossalmente — sono italiane.

Primo tempo: copione perfetto

La Francia tiene l’iniziativa, ma non sfonda mai. L’Italia interpreta alla lettera il piano gara: difesa impeccabile; centrocampo che copre e riparte con precisione chirurgica; attaccanti pronti al sacrificio.

Le due grandi occasioni dei primi 45’ sono azzurre:

9’: Sebastiano Esposito lancia Kayode, cross perfetto per Kean che però calcia addosso a Maignan a porta spalancata.

41’: doppia mischia, Frattesi calcia di destro e sfiora il palo.

Poco dopo Kean segna, ma il fuorigioco è evidente.

La Francia, pur dominante nel possesso, non trova mai varchi: Bastoni e Scalvini chiudono tutto, Frattesi è ovunque.

Ripresa: Francia travolgente, poi il lampo di Bastoni

Al rientro, il copione si inceppa. I Bleus cambiano ritmo:

Donnarumma respinge un tiro di Doué e compie un miracolo sulla ribattuta di Dembélé.

Olise sfonda più volte, ma Gigio gli dice di no.

Al 56’, però, il sinistro di Olise su punizione è perfetto: Francia avanti.

L’Italia soffre, annaspa, sembra sul punto di crollare. Mancini inserisce Vergara e Barella per dare ordine e gamba. E al 68’ arriva la svolta:

Da Cunha si addormenta, Bastoni piomba come un treno, ruba palla, avanza e batte Maignan. 1-1.

Un minuto dopo Donnarumma salva ancora su Rabiot.

Nel finale, con l’espulsione di Upamecano per fallo su Kean, l’Italia potrebbe addirittura vincerla. Ma Maignan e un altro miracolo di Donnarumma fissano il risultato.

C’è tempo anche per l’esordo azzurro di Antonio Vergara, dopo che il calciatore del Napoli era rimasto a guardare le prime due partite.

Il verdetto

Il pareggio è giusto, ma il segnale è forte: l’Italia è sulla strada giusta. Ha un’identità, un’idea chiara, una struttura che regge anche contro una delle squadre più forti del mondo. E soprattutto, ha ritrovato fiducia.

Nell’altro match del girone il Belgio batte 3-0 la Turchia. Nella classifica del girone Francia in testa con 7 punti, segue il Belgio a 6, l’Italia a 4, chiude la Turchia a zero. Lunedì prossimo gli azzurri ospitano la Nazionale di Montella, mentre la Francia, ospita i ‘Diavoli Rossi’.

Mancini: ora siamo squadra

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, soprattutto all’inizio, ma siamo stati molto bravi. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento del nostro percorso”, spiega il ct azzurro.

“I ragazzi – ribadisce – hanno tentato di giocare nonostante non fosse così semplice. L’Italia ha fatto tutto da squadra, difeso da squadra, attaccato da squadra. Insomma, è una serata molto positiva”.

“E’ un percorso in cui ci saranno momenti belli e altri da soffrire. Stasera molto positiva, contro una delle squadre migliori del mondo – prosegue – Dobbiamo cercare di continuare. Pensiamo alla prossima che non sarà facile lunedì. Stiamo migliorando a livello di gioco, da squadra vera”.