Nations League, l’Italia supera la Turchia ed è seconda nel girone

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L’Italia batte 3-1 la Turchia in un match della quarta giornata del gruppo A di Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna gli azzurri si impongono grazie alle reti di Scamacca al 26′, Calafiori al 64′ e Pio Esposito all’87‘; momentaneo 1-1 per gli ospiti di Simsir al 61’.

Nell’altro match del girone vittoria casalinga della Francia per 4-1 sul Belgio a Saint-Denis. Nella classifica del gruppo i Bleus guidano con 10 punti, poi gli azzurri a 7, i ‘Diavoli Rossi’ a 6, chiude la Turchia a zero. Si torna in campo il 12 novembre con Italia-Francia a Milano e Turchia-Belgio.

Mancini applaude l’Italia: “Bilancio più che positivo. A novembre ci giocheremo tutto”

Roberto Mancini sorride al termine del successo sulla Turchia di Vincenzo Montella, il secondo consecutivo contro i turchi, che permette agli azzurri di scavalcare il Belgio e agganciare il secondo posto nel girone alle spalle della Francia.

Il commissario tecnico ha sottolineato la capacità della squadra di reagire alle difficoltà nonostante la stanchezza accumulata dopo gli impegni ravvicinati. “Era chiaro che ci fosse un po’ di fatica da parte di tutti. Abbiamo sofferto in avvio, ma i ragazzi sono stati bravi a riprendere in mano la partita, creare occasioni e tornare immediatamente in vantaggio dopo il pareggio”, ha spiegato.

Mancini ha poi evidenziato come le numerose rotazioni abbiano inevitabilmente inciso sulla qualità della manovra. “Con tanti cambi era normale perdere qualcosa in termini di fluidità e automatismi. Era un aspetto che avevamo messo in conto”, ha aggiunto il ct.

Determinanti anche alcune sostituzioni all’inizio della ripresa. “Avevamo due giocatori già ammoniti e ho avuto la sensazione che l’arbitro fosse pronto a estrarre nuovamente il cartellino. Ho preferito intervenire subito”, ha rivelato.

Tra le note positive della serata c’è la prestazione di Romano, schierato da mezzala e protagonista nell’azione che ha portato al gol di Esposito. “Può interpretare molto bene quel ruolo. Ha bisogno di accumulare esperienza in partite di questo livello per continuare il suo percorso di crescita”, ha dichiarato Mancini.

Infine, uno sguardo alla classifica e ai prossimi appuntamenti: “Il bilancio di questo ciclo è più che positivo. Dobbiamo proseguire su questa strada. Adesso la situazione è favorevole, ma le gare di novembre saranno decisive e probabilmente ci giocheremo tutto in Belgio”.

Una vittoria che conferma la crescita dell’Italia e rilancia le ambizioni azzurre in vista delle sfide decisive dell’autunno