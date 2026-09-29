Nations League, riscatto Italia in Turchia

“Cosa è cambiato da venerdì? Niente è cambiato, sono stati bravi i ragazzi – ha detto Mancini in conferenza stampa – Avevamo giocatori freschi e diversi. Non era una partita semplice e scontata, hanno fatto tutti molto bene. Kayode è stato bravo al debutto così come Fagioli. Per un’ora abbiamo giocato bene, poi un po’ siamo calati ed è stata normale la reazione della Turchia. La concentrazione va tenuta sempre alta fino al 91′, nulla è scontato. Questo è indiscutibile”. E ancora: “Tutti hanno a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Con il Belgio avevamo reagito bene con occasioni per pareggiare, in questa partita siamo stati bravi fin dall’inizio, sono contento per i ragazzi, se lo meritano”.