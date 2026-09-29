Nations League, riscatto Italia in Turchia

L’Italia dà quattro schiaffi alle critiche e arriva il primo successo del Mancini-bis. Dopo il ko dell’Olimpico contro il Belgio, la Nazionale tira fuori una prova di forza e carattere e batte la Turchia. Nella bolgia di Bursa finisce 4-1 per gli Azzurri, che portano a casa i primi tre punti nel gruppo A di Nations League.
Partenza super della Nazionale, che passa subito con Bastoni: il difensore dell’Inter risolve una mischia e trova il primo gol della nuova era Mancini dopo 8 minuti di gioco. Poi, al 22′, ecco il raddoppio di Frattesi, bravo a correggere in rete una conclusione di Kayode respinta da Bayindir. Il tris al 27′ proprio con Kayode, che chiude di fatto la partita.
Un timido accenno di reazione dei padroni di casa arriva a inizio ripresa, quando Yilmaz trova il gol dopo una bella azione costruita sulla destra, con cross al bacio solo da appoggiare in gol. Al 50′, la Nazionale ristabilisce però le distanze: Tonali calcia dal limite, colpisce il palo e Pio Esposito si tuffa di testa sul pallone per il gol del definitivo 4-1.
L’Italia batte un colpo e aggancia il Belgio, sconfitto dalla Francia, a quota 3 punti in classifica. Per Roberto Mancini, oggi sì, c’è qualche motivo per sorridere.
Almeno fino a venerdì, quando si andrà a far visita alla Francia a St. Denis.
Mancini: bravi tutti
“Ci vuole tempo, questa sera conta fino al un certo punto. I ragazzi se lo meritavano, soprattutto dopo quello che era stato detto in questi giorni. Sono contento, hanno fatto un’ottima partita”. Così il ct azzurro Roberto Mancini
“Abbiamo bisogno di tutti, questo è un percorso lungo, porteremo altri giocatori e capiremo quelli che possono stare con noi fino alla fine. Al di là della vittoria i ragazzi hanno fatto delle buone cose. Il campo era pesantissimo ed era normale una reazione della Turchia”.
“Era una partita difficile. Ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene, complimenti a loro – ha detto ai microfoni della Rai – Si è giocato su un campo dove pioveva da un giorno. La menzione è per tutti, hanno fatto una grande partita. La squadra ha giocato bene con una linea alta. Raspadori? Ha avuto un problema, lo abbiamo cambiato a fine primo tempo per evitare di fare un cambio dopo cinque minuti”, ha concluso.
“Cosa è cambiato da venerdì? Niente è cambiato, sono stati bravi i ragazzi – ha detto Mancini in conferenza stampa – Avevamo giocatori freschi e diversi. Non era una partita semplice e scontata, hanno fatto tutti molto bene. Kayode è stato bravo al debutto così come Fagioli. Per un’ora abbiamo giocato bene, poi un po’ siamo calati ed è stata normale la reazione della Turchia. La concentrazione va tenuta sempre alta fino al 91′, nulla è scontato. Questo è indiscutibile”. E ancora: “Tutti hanno a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Con il Belgio avevamo reagito bene con occasioni per pareggiare, in questa partita siamo stati bravi fin dall’inizio, sono contento per i ragazzi, se lo meritano”.
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