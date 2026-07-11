Nazionale, Maldini accetta proposta di Malagò

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“Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”.

Il weekend che doveva segnare la svolta per la Nazionale italiana l’ha effettivamente portata: Paolo Maldini ha accettato la proposta del presidente della Figc Giovanni Malagò e sarà il nuovo direttore tecnico dell’Italia. Una scelta di forte peso simbolico e tecnico, che riporta nel mondo azzurro una delle figure più rappresentative del calcio italiano.

Accanto all’ex capitano e dirigente del Milan ci sarà Leonardo, già compagno di avventure rossonere e considerato da Maldini un punto di riferimento professionale. Per il brasiliano è previsto il ruolo di consigliere, con compiti di supporto strategico e gestionale.

Un asse rossonero per rilanciare il progetto azzurro

La coppia Maldini–Leonardo, che ha già lavorato insieme con profitto al Milan, rappresenta un asse di competenze e visione internazionale che la Figc ritiene fondamentale per rilanciare il progetto tecnico della Nazionale, reduce da stagioni altalenanti e da una fase di transizione.

L’arrivo di Maldini segna un cambio di passo: la Federazione punta su una figura autorevole, con una forte identità sportiva e una lunga esperienza dirigenziale, capace di incidere sulla struttura tecnica, sulla relazione con i club e sulla definizione delle linee guida del settore.