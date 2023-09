Neapolis Marathon domenica 1 ottobre

Insieme alla gara che riporta la maratona nella nostra città con la prova sulla tradizionale distanza dei 42,195 km, si disputeranno anche la mezza maratona (21,097 km) e la Sea Run non competitiva (su un percorso di 12 km).

Partenza e arrivo da piazza del Plebiscito, spettacolari passaggi sul lungomare con vista sul Vesuvio, Castel dell’Ovo, le fontane della Sirena e del Sebeto, il transito lungo il Molo San Vincenzo, il Maschio Angioino e il teatro San Carlo: il percorso è una sorta di viaggio tra alcune delle meraviglie di Napoli.

Le strade attraversate dai maratoneti lungo il percorso complessivo di 21,097 km (che gli iscritti alla Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon percorreranno due volte) saranno: piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo, via Sannazaro, viale Gramsci, rotonda dello scugnizzo, viale Dohrn (con giro di boa), rotonda dello scugnizzo, viale Gramsci, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Caracciolo, largo Sermoneta, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, molo San Vincenzo, via Cristoforo Colombo, via Marina, via Vespucci (corsia lato mare), rotonda Volta, corso Arnaldo Lucci, via ponte della Maddalena, rotonda Sant’Erasmo (giro di boa), via Volta (corsia tram), via Vespucci, via Marina, via Marchesa Campodisola, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Acton, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito.



Tutte le informazioni:

www.neapolismarathon.it