Neapolis Marathon domenica 13

- pubblicità -

Una festa del podismo tra alcune delle bellezze di Napoli, con le strade libere dalle auto per sei ore.

Fervono i preparativi per la quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, in programma domenica 13 ottobre con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito. Da qui, alle 8, si muoveranno i circa 3.000 iscritti non solo della gara sulla distanza classica di 42 chilometri e 195 metri, ma anche della Italiana Assicurazioni Neapolis Half e della Autostrade per l’Italia Sea Run, rispettivamente la mezza maratona da 21 chilometri e 97 metri e la non competitiva che si snoderà su un tracciato di 12 chilometri.

La novità dell’edizione 2024 è il premio dedicato alla memoria di Gian Piero Ventrone, preparatore atletico di tanti campioni del calcio. Per la prima edizione il premio è stato consegnato oggi ad Alessandro Sibilio, atleta azzurro sui 400 ostacoli e componente della staffetta 4×400.

Testimonial d’eccezione della Neapolis Marathon 2024, la campionessa europea di maratona (titolo conquistato a Monaco di Baviera nel 2002), Maria Guida. Ad ogni atleta che taglierà il traguardo sarà consegnata la nuova medaglia realizzata da Lello Esposito con l’effige della sirena Partenope.

Suggestivo il percorso disegnato dagli organizzatori della Ssd Neapolis Marathon, che si snoda su complessivi 21,097 chilometri, che gli atleti iscritti alla maratona percorreranno due volte: i podisti attraverseranno il lungomare Caracciolo, costeggiando Castel dell’Ovo, con sullo sfondo il Vesuvio. E ancora: il passaggio sul molo San Vincenzo, quello a ridosso del Maschio Angioino e quello posto nelle immediate vicinanze del Teatro San Carlo.

Nei punti più interessanti del tracciato ci saranno esibizioni musicali assicurate da gruppi, vocalist e strumentisti.

In piazza del Plebiscito venerdì 11 ottobre sarà attivo il Villaggio della Neapolis Marathon, dove verranno consegnati i pacchi gara agli iscritti. Sabato 12 ottobre, invece, sono in programma due momenti dedicati alla passeggiata sportiva, nell’ambito del programma Neapolis Discovery, sempre con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito: alle 15.30 la Fast Walk di 8 chilometri, con approfondimenti sui punti toccati e pit stop gastronomici, artistici e culturali; alle 17.30 Magic Walk di 4 chilometri, camminata libera con ampia connotazione turistica.

“Ormai la Neapolis Marathon è un appuntamento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, con una partecipazione amplissima. Sarà una bellissima giornata di sport, ma anche un modo ulteriore di riappropriarsi della città e di farla conoscere ai tanti che vengono a Napoli da tutto il mondo”, ha affermato il sindaco Manfredi.

“Questa maratona è una delle iniziative sportive più significative per noi, anche perché unisce lo sport alla cura e alla promozione della città. Con questa maratona, Napoli gira per il mondo. Questa sarà anche un’occasione per tutelare l’ambiente perché in quella mattinata, per sei ore, ci sarà uno stop alle auto. In un momento in cui l’allarme smog si è alzato, facciamo del bene attraverso lo sport”, ha aggiunto l’assessora Ferrante.

“Quest’anno abbiamo più di tremila concorrenti tra maratona competitiva e corse non competitive, ma ci attendiamo l’iscrizione di ulteriori partecipanti negli ultimi giorni. Oltre a quasi tutte le regioni italiane, saranno presenti runner provenienti da trenta diverse nazioni e da tutti i continenti. Il percorso è leggermente rinnovato e ancora più veloce rispetto alle precedenti edizioni”, ha spiegato il presidente del comitato organizzatore, Maurizio Marino.