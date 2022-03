Non riesce la rimonta alla Gevi Napoli Basket, sconfitta a Tortona.

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cade al PalaFerraris con la Bertram Tortona per 83 a 77, nella gara valevole per la ventitresima giornata di Campionato. Jason Rich e Arnas Velicka, con 15 punti, sono i migliori realizzatori della Gevi.

Il primo canestro della partita è di Jason Rich, Parks realizza il 4-0, Severini risponde da sotto, Zerini mette la tripla del 7-2. La squadra di casa realizza subito un break di 7-0 firmato Mascolo-Macura interrotto da Jason Rich. A metà quarto il punteggio è 12-11 per Tortona. Nuova tripla per Zerini, i canestri di Velicka e Macura valgono il 17-17 a 3 minuti dal primo intervallo.

Tripla di Daum ad aprire il secondo quarto, Vitali non sbaglia dalla lunetta,Tavernelli colpisce dalla lunga distanza. Sul +13 Tortona, dopo la tripla di Daum, Coach Buscaglia è costretto al timeout. Segnano Rich e Lombardi per Napoli, Mascolo per Tortona, a metà quarto il punteggio è 38-27 per la Bertram. Nuova tripla per Filloy, Velicka segna il -10, 41-31 a 3 minuti dall’intervallo lungo. Realizzano Parks e Wright, il quarto si chiude con il vantaggio Bertram 46-35.

Parte forte la Gevi nel terzo quarto, parziale di 7-0 con le triple di Rich e Velicka, Tortona risponde con Macura, ancora da 3 punti. Velicka segna dalla lunetta, Mascolo col gioco da 3 punti. A metà quarto il punteggio è 59-48 Tortona con l’ennesima tripla di Macura. Lombardi torna a segnare ai liberi, Cannon realizza da sotto, Daum piazza ancora il tiro da tre punti. Tante palle perse nel finale di quarto, si va all’ultimo intervallo sul 66-55 per Tortona.