Pallavolo, Arzano Volley in un girone a prevalenza sicula.

Cinque volte in Sicilia ed una a Reggio Calabria. Questo il verdetto che arriva, nero su bianco, al termine della compilazione dei gironi del prossimo campionato di serie B1.

Una scelta che mette di fronte, la Luvo Barattoli Arzano e le altre due squadre della regione Campania, al fatto che la prossima sarà una stagione davvero impegnativa: “Ci vorrà uno sforzo logistico senza precedenti –spiega il presidente arzanese Raffaele Piscopo- l’aver scisso il campionato in 5 gironi da 12 squadre ha finito per peggiorare le cose per noi. Due sfide regionali, un paio di tappe contro rivali ormai storiche come Cerignola ed Isernia ed tutto il resto sarà un continuo viavai dal profondo sud”.

Nelle stesse condizioni della Luvo Barattoli anche la Fiamma Torrese e la matricola Castellammare. In attesa di conoscere le date di inizio del campionato ecco le altre partecipanti al girone arzanese: Castellana Grotte, Cerignola, Reghion Rc, Cardillo Aragona, Catania, Santa Teresa di Riva, Akademia Messina, Modica, Europea 92 Isernia.

Ultimi giorni di vacanza anche per le ragazze del roster della prima squadra. Questo l’elenco delle ragazze che saranno a disposizione del tecnico Antonio Piscopo che, come noto, sarà coadiuvato dai collaboratori tecnici Giuseppe Nica e Davide Dentice e dal preparatore Maurizio Di Rubbo: Giovanna Equino, Valeria Piscopo, Francesca Passante, Iazmin Suero, Ilaria Nichelini, Marianna De Siano, Nicole Putignano, Nives Palese, Annaclaudia Riccio, Fabiola Piscopo, Sara Panacea, Francesca Dello Iacono.