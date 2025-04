Papa Francesco era imparentato con Omar Sivori?

- pubblicità -

Ugo Russo, ex radiocronista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo” condotta dal Direttore Ezio Luzzi su Elleradio. Questo il suo aneddoto che lega a doppio filo il defunto pontefice, il possibile nuovo papa e due ex giocatori di Serie A:

“Jorge Bergoglio è stato un lontanissimo parente di Omar Henrique Sivori (ex giocatore di Juve e Napoli, ndr), perché la mamma di Bergoglio si chiamava Sivori di cognome ed era una lontana cugina del padre di Omar.

Uno dei possibili candidati al soglio pontificio è invece Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo di Gerusalemme, cugino del portiere che ha giocato nella Roma e nell’Atalanta nel campionato 1963-64, quando la sua figurina era la più rara di tutte. Tant’è che l’arcivescovo una volta ha detto che anche lui collezionava le figurine da bambino e quella del cugino era la più difficile da trovare”

Link della puntata: https://youtu.be/iGWJM0NEji0