Piazza Garibaldi si riaccende con la boxe internazionale

La Cavea di Piazza Garibaldi a Napoli ha ritrovato energia e partecipazione grazie all’evento di pugilato internazionale “Italia vs Inghilterra”, andato in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 luglio. Sul ring si sono affrontati giovani talenti provenienti dai due Paesi, dando vita a un appuntamento sportivo che ha attirato appassionati ma anche cittadini e turisti, in una zona nevralgica della città.

L’iniziativa è stata promossa da Comune di Napoli e dall’associazione sportiva Kodokan in collaborazione con Gruppo FS e Federazione Pugilistica Italiana, nell’ambito del progetto La Bella Piazza, che punta alla rigenerazione dell’area Nord di Piazza Garibaldi attraverso un modello innovativo di co-gestione pubblico-privata. Sport, socialità, prevenzione sanitaria, cultura e cittadinanza attiva sono i pilastri di un percorso partito nell’ottobre scorso e che ora apre le porte anche ai grandi eventi.

L’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, afferma: “Un incontro di boxe internazionale e diffuso tra la gente e nel cuore della città, un’iniziativa che rappresenta una preziosa opportunità socio-educativa per le ragazze e i ragazzi di Napoli. La boxe instilla valori positivi quali il rispetto dell’avversario, la disciplina e la capacità di gestire le proprie emozioni anche nei momenti di forte stress. Vanno promosse, dunque, queste discipline sportive, affinché siano strumento non solo di un’educazione basata su sani stili di vita ma soprattutto, possano accrescere la partecipazione sociale e l’inclusione sul territorio”. Napoli che sarà Capitale Europea dello Sport 2026: “Un titolo che segna l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione urbana, sociale ed economica: iniziative come questa, in un luogo quale Piazza Garibaldi, diventano un’opportunità per trasformare la città in un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo attraverso lo sport”.

“Questa esibizione internazionale segna l’avvio delle attività sportive all’interno della Cavea di Piazza Garibaldi – ha affermato Mariola Grodzka di Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto La Bella Piazza -. Un passo avanti importante in un percorso che intende rendere la piazza un luogo vissuto, partecipato, abitato dai cittadini. È l’esempio di come Piazza Garibaldi possa diventare viva e partecipata. Ci auguriamo che questa esibizione possa essere soltanto il primo evento sportivo e che la piazza diventi un riferimento anche per le attività che entreranno nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”.

Non solo dunque una sfida sportiva, ma un’opportunità di rinascita per uno spazio urbano che torna a essere cuore pulsante della città, grazie alla sinergia tra istituzioni, realtà sociali e cittadinanza attiva. Il bilancio di Peppe Marmo, titolare della società Kodokan: “Con tutte le palestre e le piazze a disposizione, abbiamo scelto Piazza Garibaldi perché Napoli merita eventi di livello internazionale proprio nei suoi luoghi più simbolici. Questa Cavea è oggi un’arena a cielo aperto che unisce la forza dello sport alla suggestione del paesaggio urbano, offrendo un’esperienza unica tanto agli atleti quanto al pubblico”.