Piedimonte Matese, il “Rally del Matese” scalda i motori con i più piccoli, domenica in piazza V.Cappello.

La 2˚ edizione del “Rally dei Bambini”, in programma per questa domenica 28 maggio a Piedimonte Matese, farà da apripista all’atteso evento dedicato ai motori, quest’anno alla sua 10˚ edizione: Il “Rally del Matese”.

L’ASD New Matese Motorport prima della due giorni dedicata ai professionisti del Rally dell’8 e 9 luglio prossimi, questa domenica allestirà, infatti, una vera pista per i più piccoli per divulgare un primo approccio al mondo del Rally.

Domenica 28 maggio a partire dalle ore 10:00 in piazza V. Cappello a Piedimonte Matese, nell’ambito degli eventi del “Maggio Piedimontese” e quale prima tappa di avvicinamento al “10° Rally del Matese” del 8 e 9 luglio 2023, si svolgerà la 2° edizione del Rally dei Bambini; evento organizzato dall’ASD “New Matese Motorsport con il Patrocinio del Comune di Piedimonte Matese.

Che cos’è un Rally? La “New Matese Motorsport” lo vuole raccontare ai più piccoli spiegando loro che cosa sia una “Prova Speciale” o un “Trasferimento” ed anche quali sono le regole ed i comportamenti da seguire quando ci si reca ad assistere ad una manifestazione rallistica vera e propria garantendo così la massima sicurezza personale nonché il rispetto delle persone, della natura e del territorio che ci ospita.

“L’aspetto ludico dell’evento ci permetterà di addentrarci a tutte le sfaccettature del Rally, – fanno sapere gli organizzatori – quest’anno celebriamo i 10 anni e vogliamo che per il Matese quest’attesa due giorni sia una vera e propria festa”.