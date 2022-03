Playoff mondiali, i 33 convocati di Mancini, novità Joao Pedro e Luiz Felipe, no Balotelli.

C’è Joao Pedro, non Mario Balotelli, nel gruppo di 33 azzurri convocati da Roberto Mancini per i play off Mondiali.

Nel gruppo c’e’ anche il difensore della Lazio Luiz Felipe, alla prima convocazione ufficiale come l’attaccante del Cagliari.

Tornano in azzurro Matteo Politano, Stefano Sensi e Pierluigi Gollini. Manuel Locatelli, positivo al Covid-19, raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario. (ANSA).

PORTIERI: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Paris Saint-Germain), Gollini (Tottenham Hotspur), Sirigu (Genoa)

DIFENSORI: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Palmieri (Olympique Lyonnais), Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Mancini (Roma) CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Sampdoria), Tonali (Milan), Verratti (Paris Saint-Germain) ATTACCANTI: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Roma)