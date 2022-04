Plusvalenze, Procura Federale chiede ammenda di oltre 300.000€ per il Napoli ed 11 mesi di squalifica per De Laurentiis.

Dodici mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici e undici mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis.

Queste le richieste della Procura federale, la cui requisitoria ha aperto a Roma il processo sportivo, in videoconferenza sul caso delle plusvalenze fittizie che vede coinvolti undici club, di cui cinque di Serie A (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria) e sessantuno dirigenti (ANSA).

Plusvalenze multe Serie A, tutte le richieste della Procura Figc per i club

JUVENTUS: 800mila euro di multa;

PARMA: 338.000 euro di multa

NAPOLI: 329mila euro di multa;

GENOA: 320mila euro di multa;

SAMPDORIA: 195.000 euro di multa;

PESCARA: 125.000 euro di multa;

PISA: 90.000 euro di multa;

EMPOLI: 42.000 euro di multa;

PRO VERCELLI: 23.000 euro di multa;

NOVARA: 8.000 euro di multa;

CHIEVO: 3.000 euro di multa.

Plusvalenze multe Serie A, le richieste della Procura Figc per i principali dirigenti

Fabio Paratici (ex dirigente Juventus): 16 mesi e 10 giorni di inibizione;

Luca Carra (ex dirigente Parma): 14 mesi e 5 giorni di inibizione;

Daniele Sebastiani (presidente Pescara): 12 mesi e 20 giorni di inibizione;

Andrea Agnelli (presidente Juventus): 12 mesi di inibizione;

Massimo Ferrero (presidente Sampdoria): 12 mesi di inibizione;

Fabrizio Corsi (presidente Empoli): 11 mesi e 15 giorni di inibizione;

Aurelio De Laurentiis (presidente Napoli): 11 mesi e 5 giorni di inibizione;

Alessandro Zarbano (ex AD Genoa): 10 mesi e 15 giorni di inibizione;

Luca Campedelli (ex presidente Chievo): 10 mesi e 5 giorni di inibizione;

Andrea Chiavelli (membro CdA Napoli): 9 mesi e 15 giorni di inibizione;

Massimo Ienca (dirigente Sampdoria): 8 mesi e 20 giorni di inibizione

Pavel Nedved (vicepresidente Juventus): 8 mesi di inibizione;

Maurizio Arrivabene (AD Juventus): 8 mesi di inibizione;

Federico Cherubini (dirigente Juventus): 6 mesi e 20 giorni di inibizione;

Enrico Preziosi (ex presidente Genoa): 6 mesi e 10 giorni di inibizione;

Edoardo De Laurentiis (membro Cda Napoli): 6 mesi di inibizione;

Valentina De Laurentiis (membro Cda Napoli): 6 mesi di inibizione.