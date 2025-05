Presentato Sport Kids Festival

- pubblicità -

Si è tenuta oggi, 13 maggio, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dello Sport Kids Festival, l’evento sportivo dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, in programma sabato 17 maggio sul Lungomare Caracciolo.

La conferenza è stata moderata dalla giornalista Veronica Caprio e ha visto la partecipazione dell’Assessora allo Sport del Comune di Napoli, Dr.ssa Emanuela Ferrante, e degli organizzatori dell’evento, Rossella Montagna e Tommaso Conte.

L’Assessora Ferrante ha sottolineato l’importanza di iniziative come lo Sport Kids Festival:

“Ancora una volta l’Amministrazione Comunale sostiene un’iniziativa che considera lo sport un potente strumento di condivisione, crescita e benessere, in questo caso coinvolgendo tutta la famiglia. Praticare attività fisica insieme ai propri figli crea occasioni preziose per rafforzare i legami, migliorare la comunicazione e trasmettere valori fondamentali come la perseveranza, il rispetto e la collaborazione. Dedicarsi allo sport insieme rappresenta un modo concreto per prendersi cura gli uni degli altri: ogni momento condiviso nello sport è un investimento sulla salute, sulla felicità e sull’unità familiare. Promuovere il benessere familiare attraverso lo sport significa anche educare al movimento fin da piccoli, contrastando la sedentarietà e favorendo stili di vita sani. Insieme, è più facile trovare la motivazione, superare la pigrizia e celebrare i successi, piccoli o grandi che siano.”

Sabato 17 maggio: una giornata di sport e divertimento per tutti

Organizzato da ASD Sebs – Fiera dello Sport, lo Sport Kids Festival animerà il Lungomare di Napoli trasformando la Rotonda Diaz in un grande villaggio dello sport. Dalle ore 9:00 alle 18:00, bambini, ragazzi e le loro famiglie potranno partecipare gratuitamente a numerose attività sportive pensate per promuovere il gioco, l’inclusione e lo spirito di squadra.

Sul lungomare più bello del mondo, sarà possibile vedere e provare gratuitamente una vasta gamma di discipline sportive: Corsa, Tiro con l’arco, Hockey, Taekwondo, Kickboxing, Aerial Dance, Sthenathlon, danza sportiva, Baskin, Pallavolo, Rugby, Kung Fu, Muay Thai, K1 Rules e molto altro ancora.

Un’occasione straordinaria per avvicinarsi a sport classici e innovativi, sotto la guida di istruttori qualificati e in un clima di festa e inclusione.

L’evento, patrocinato da importanti enti istituzionali e sportivi, si propone di avvicinare i più piccoli al mondo dello sport in modo sano, inclusivo e divertente.

Tra i patrocinatori: Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, CONI Campania, Sport e Salute, CIP Campania, Ente Italiano Sport Inclusivi, ASL Napoli 1, numerose Federazioni sportive con i loro comitati campani FIPE, FITA, FEDERKOMBAT, FIDAL, FIDESM e ancora la Fondazione Cannavaro Ferrara, gli enti di promozione sportiva Opes e Libertas, Underforty Women Breast Care, Baskin, e molte associazioni del territorio come l’Ass. teniamoci per mano APS.

Le parole di Vincenzo Ferrara – Fondazione Cannavaro Ferrara

“Siamo orgogliosi di sostenere lo Sport Kids Festival perché crediamo fortemente nel potere dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Lo sport insegna ai giovani a credere in se stessi, a rispettare le regole, a lavorare in squadra e a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Investire nello sport per i più piccoli significa investire nel loro futuro, nella loro salute fisica e mentale, ma anche nella costruzione di una società più coesa, inclusiva e responsabile.”

Il contributo di Underforty Women Breast Care

“Underforty sarà presente per offrire gratuitamente visite senologiche ecoguidate alle mamme presenti, ricordando che prendersi cura di sé è il primo passo per prendersi cura degli altri,” ha dichiarato Luca Fiorito, in rappresentanza dell’Associazione. “Un’occasione concreta per sensibilizzare alla prevenzione anche mentre i figli praticano sport.”

Un ringraziamento speciale

Fabio Caiazzo, membro del CdA di Sport e Salute S.p.A., ha voluto esprimere il suo entusiasmo per l’iniziativa:

“Il Lungomare di via Caracciolo sabato 17 maggio si trasformerà in un’immensa palestra all’aperto! Sport Kids Festival è un inno al benessere, all’integrazione, alla socializzazione ma soprattutto all’amicizia. Lo sport è prima di tutto incontrarsi, conoscersi. Ci vediamo sabato su questo palcoscenico sportivo con tante Associazioni.

Desidero ringraziare l’Amministrazione del Comune di Napoli, la società Sport e Salute – Regione Campania, i tanti partner che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ma soprattutto due donne visionarie: Rossella e Veronica, il motore di questo grande progetto!”

GRAZIE ALLE AZIENDE CHE HANNO CREDUTO NELLO SPORT KIDS FESTIVAL

Un sentito ringraziamento va anche alle aziende che hanno creduto con entusiasmo in questo progetto e che sabato 17 maggio saranno presenti in piazza per regalare gadget e omaggi ai giovani avventori del festival.

Kaze Club, Decathlon, Acqua Santo Stefano e Mondo Convenienza hanno deciso di supportare attivamente la manifestazione, contribuendo con la loro presenza a rendere ancora più coinvolgente e ricca l’esperienza di tutti i partecipanti.

Marco Gisolfi, responsabile di Kaze Club, ha commentato:

“In qualità di azienda con sede sul nostro meraviglioso territorio, non potevamo esimerci dall’accompagnare con i nostri prodotti lo Sport Kids Festival. È un evento che, oltre a coinvolgere un target per noi commercialmente importante, è espressione di aggregazione ed inclusione sociale, promozione delle attività fisiche come stile di vita sano, diffusione dei sani valori dello sport e valorizzazione del territorio. Tutti valori che sposano pienamente la nostra mission aziendale.”