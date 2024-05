Quali sono gli sport più seguiti in Italia?

Come ben sappiamo, la Penisola è un Paese dove lo sport gioca un ruolo importantissimo, non solo per l’economia tricolore ma anche per lo svago degli italiani. Ci sono alcuni sport che ovviamente attraggono maggiori attenzioni, come nel caso del calcio, ma la classifica dei più seguiti nasconde anche qualche sorpresa interessante. Basti ad esempio pensare al seguito raccolto da alcune serie di nicchia, come la Lega Pro, che spesso porta tantissimi tifosi allo stadio. Vediamo dunque di studiare la classifica degli sport più seguiti nel Belpaese.

Il calcio

Il calcio vince a mani basse la classifica degli sport più seguiti in Italia. Non si tratta certamente di una novità, considerando che è lo sport ufficiale della nostra nazione, e che le tradizioni in ambito calcistico nella Penisola sono davvero clamorose, seconde forse soltanto al Regno Unito. Il calcio attira milioni di spettatori ogni anno, e la nostra Serie A sta finalmente tornando ai vertici dell’Europa che conta, dopo aver conquistato la possibilità di veder giocare addirittura 5 squadre nella prossima edizione (la prima del nuovo format) della Champions League.

Attenzione, però, a non sottovalutare le categorie inferiori come la Lega Pro, un torneo davvero emozionante che attira tantissimi appassionati di pallone. In molti non solo vanno allo stadio o seguono le partite in TV, ma si dedicano anche al betting, per merito di risorse online come questa analisi dettagliata delle scommesse sulla Serie C, fondamentale per architettare la propria strategia. Una regola che ovviamente vale anche per la Serie B, con le tantissime sorprese che regala ai tifosi. E quest’anno assisteremo a ben 2 ritorni in Serie A: il Parma e il Como, promosso dopo ben 21 anni di assenza dalla massima competizione.

Il nuoto e il ciclismo

Il nuoto rappresenta un altro sport che gode di un largo consenso qui da noi, in parte grazie alle prestazioni eccezionali di atleti come Federica Pellegrini, i cui successi hanno mantenuto alto l’interesse per questa disciplina. Accanto al nuoto, anche la pallanuoto e i tuffi entrano di diritto tra gli sport acquatici di spicco, il che testimonia un’inclinazione piuttosto forte degli italiani verso questo genere di competizioni.

Ovviamente in questa classifica non può mancare il ciclismo che, al pari del calcio, vanta una tradizione secolare nel Belpaese. L’Italia ha infatti gioito e pianto grazie ai tantissimi campioni dei cavalli d’acciaio, tra cui il compianto Marco Pantani e Vincenzo Nibali. Ancora oggi il Giro d’Italia viene considerato come uno degli eventi più importanti a livello globale, il che prova ancora una volta il peso del ciclismo nel nostro Paese.

Gli altri sport più seguiti

Al quarto posto in classifica troviamo il tennis, che sta velocemente guadagnando posizioni, soprattutto per merito degli incredibili exploit di Jannik Sinner, attualmente secondo nella classifica ATP dopo l’eterno Djokovic. Anche il padel sta crescendo a vista d’occhio, per merito della nascita di numerose strutture dedicate in giro per le varie regioni tricolori. Non potremmo poi non parlare dello sci, che è riuscito addirittura a superare nella classifica di gradimento dei tifosi italiani la pallavolo e il basket, diventando quindi una graditissima sorpresa.