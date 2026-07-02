Rally del Matese e Rally del Medio Volturno, via alle iscrizioni

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Scatta ufficialmente oggi, giovedì 2 luglio, il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti automobilistici più attesi del panorama campano e nazionale. L’ASD New Matese Motorsport annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni per il 13° Rally del Matese e 11° Rally del Medio Volturno (Memorial Peppino Picariello), prestigiosa competizione valida per la Coppa Rally di 7ª Zona, in programma l’1 e 2 agosto 2026.

Piloti, navigatori e team possono da questo momento riservare il proprio posto sulla griglia di partenza scaricando i moduli e i regolamenti ufficiali direttamente dal sito internet dedicato: www.rallydelmatese.it/concorrenti/.

I migliori equipaggi del sud Italia sono pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico e altamente selettivo di 208,51 km totali (di cui 72,86 km di Prove Speciali cronometrate e 135,65 km di trasferimenti). L’evento, immerso nella splendida cornice del Parco Nazionale del Matese, toccherà i comuni di Piedimonte Matese, Alife, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica.

IL PROGRAMMA:

Sabato 1° agosto: Suggestiva prova spettacolo serale tra le vie del centro storico di Piedimonte Matese, un palcoscenico a cielo aperto per famiglie e appassionati.

Domenica 2 agosto: La parola passa definitivamente al cronometro. Partenza al Cotton Village e gran finale (a partire dalle ore 17:30 circa) nello scenario di Piazza Cappello a Piedimonte Matese per le premiazioni ufficiali.

Miss Rally del Matese

L’edizione di quest’anno porta con sé una affascinante novità collaterale: la prima storica edizione di Miss Rally del Matese, un concorso volto a celebrare l’eleganza e l’identità del territorio. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte; in palio il titolo, la fascia esclusiva, un gioiello e un servizio fotografico professionale.

“Il Rally del Matese si rinnova e raddoppia il suo fascino,” ha dichiarato il presidente della New Matese MotorSport, Gennaro Gentile. “Quest’anno la manifestazione accenderà i riflettori anche sulla bellezza e l’identità del nostro territorio attraverso l’inedito concorso ‘Miss Rally del Matese’. Un’iniziativa pensata per valorizzare a 360 gradi la terra che ci ospita, unendo la passione del motorsport al fascino delle sue protagoniste.”

L’ASD New Matese Motorsport invita cittadini, appassionati e media a non perdere questa straordinaria due giorni di sport e adrenalina.