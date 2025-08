Rally del Matese, vince Rizzello

- pubblicità -

Terminata ieri, 3 agosto, la due giorni dedicata ai motori che ha visto concludersi la 12°edizione del Rally del Matese – Memorial Peppino Picariello. Competizione valevole per la CRZ (Coppa Rally di Zona).

A bordo della loro Skoda Fabia R5 il binomio pugliese Francesco Rizzello e Cristian Quarta, rispettivamente pilota e navigatore, hanno raggiunto la vetta della classifica totalizzando un tempo di 45’01.4 nelle 10 prove cronometrate.

Secondo gradino del podio per il pilota Riccardo Di Iuorio, che ha trionfato sul Matese nella scorsa edizione, e per il navigatore Gino Abatecola, già vincitore nel 2023. Per loro un distacco di 41.8 dai primi. Terzi in classifica con un tempo di 47’12.2 i professionisti Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani.

Dopo la prova spettacolo di sabato sera, che si è svolta nel centro cittadino di Piedimonte Matese, ci sono state le 9 prove speciali della domenica, tutte dislocate sui territori comunali di Alife, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica.

Non sono mancati i momenti di tensione a partire dal sabato pomeriggio, quando proprio durante lo shakedown, un vero e proprio collaudo pre-gara dei bolidi, si è verificato un bruttissimo incidente. Conseguenze disastrose solo per l’auto, rimessa in pista dalla scuderia in due ore e nessuna conseguenza per pilota e navigatore, equipaggio matesino, che hanno portato a termine tutte le prove piazzandosi sesti nella classifica generale. Altri due incidenti durante la terzultima prova hanno fatto movimentato questa edizione ma il tutto si è svolto come sempre nel massimo della sicurezza.

Unanime il parere di piloti e navigatori nel riconoscere la bellezza dei percorsi scelti e perciò nel complimentarsi con l’ASD New Matese MotorSport, organizzatori dell’evento, per essere stati degli eccellenti chef de piste.