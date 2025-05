Raspadori come nel 2023, il Napoli vince a Lecce

- pubblicità -

Il Napoli vince 1-0 sul campo del Lecce nel match della 35esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto.

La formazione allenata da Antonio Conte consolida il primo posto con 77 punti e si porta a +6 sull’Inter, che stasera affronta il Verona. La vittoria partenopea è firmata dal gol di Raspadori, a segno su punizione al 24′. Il Lecce rimane totalmente invischiato nella lotta per non retrocedere: con 27 punti, i pugliesi hanno solo una lunghezza di vantaggio sul Venezia e 2 sull’Empoli, penultimo.

Il Napoli prova subito a sfondare e va in gol con Lukaku dopo un centinaio di secondi: il Var ravvisa un fuorigioco millimetrico, rete annullata.

La gara è stata sospesa per circa 6 minuti a causa del lancio di oggetti e di fumogeni dagli spalti. La tifoseria salentina ha protestato in maniera veemente contro la decisione di non rinviare la gara Atalanta-Lecce, giocata domenica scorsa, dopo la morte del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita. Il club aveva chiesto uno slittamento della sfida, che si è giocata nello stesso weekend della tragedia. I tifosi del Lecce e quelli del Napoli hanno esibito striscioni contro la Lega. Il Napoli ha reso omaggio a Fiorita con dei mazzi di fiori.

Quando si ricomincia a giocare, il Napoli prova a prendere in mano il match. Gli azzurri sfondano al 24′ con il piazzato di Raspadori: la conclusione buca Falcone sul palo di competenza del portiere, 0-1.

Segna Raspadori proprio come 2 anni fa, vittoria in trasferta nella gara decisiva, a Torino in casa della Juve.

La gara si mette in discesa per la capolista, che sembra poter gestire senza troppi patemi. Il Lecce, dal nulla, va vicinissimo al pareggio al 37′. Corner, colpo di testa di Gaspar e traversa. Il tocco di mano di Spinazzola dopo la carambola non viene giudicato da rigore, si prosegue. La partita si accende, il Napoli torna a spingere e prima del riposo sfiora il raddoppio: un intervento disperato di Gaspar nega il bis a Raspadori.

I padroni di casa provano ad alzare il ritmo nella ripresa, ma la pressione non produce reali occasioni da gol. Le conclusioni di Helgason, che cerca il jolly dalla distanza, non sono sufficienti per creare problemi a Meret. Il Napoli cerca di addormentare la sfida e nell’ultima porzione di gara si limita a contenere. Il Lecce, spinto dal pubblico, prova l’assalto finale. Il Napoli soffre, si chiude a riccio e resiste: vittoria e scudetto a un passo.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul campo del Lecce è intervenuto al microfono di Dazn: “Non devo mentire, questa è stata una tappa importante per lo Scudetto. Una tappa importante, anche se non la più importante. Temevo il Lecce in casa sua, in lotta salvezza, siamo arrivati qui gestendo l’emergenza”.

Conte ricorda le assenze e l’ottimo atteggiamento della sua squadra in tutta la stagione: “E’ sembrato tutto normale, ma oggi ha giocato Olivera da difensore centrale, è la prima volta che l’ha fatto con me. Una squadra che sta rispondendo in tutti gli effettivi, anche Scuffet ha fatto bene a Bologna. Pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita. Ho concluso la partita stressato, non arrabbiato”.