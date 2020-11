Respinto il ricorso del Napoli, confermati 3-0 a tavolino per la Juve e penalizzazione di 1 punto.

La Corte sportiva d’appello della Federcalcio, apprende l’ANSA, ha respinto il ricorso del Napoli contro lo 0-3 e il punto di penalizzazione per non aver giocato il match contro la Juventus del 4 ottobre.

“”La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro – si legge -, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità“.

“Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati all’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di serie A che, in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la SSC Napoli nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma in alcuni casi, anche ben più critiche) hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnte”.