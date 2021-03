Rete di Politano, il Napoli vince in casa del Milan.

Il Napoli batte il Milan 1-0 (0-0) nel posticipo della 27/a giornata del campionato di serie A giocata a Milano e si tiene in lizza per la corsa Champions. Decide il match il gol di Politano al 49′, Milan che può reclamare per un calcio di rigore che il Var ha ravvisato per un intervento di Bakayoko su Theo Hernandez ma che l’arbitro Pasqua non ha concesso.

Per i rossoneri la rincorsa all’Inter si complica mentre la squadra di Gattuso conquista tre punti pesanti in proiezione Champions. Ieri, intanto, la Roma ha inviato una lettera alla Lega per chiedere delucidazioni sul rinvio di Juve-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile e oggi è arrivata la missiva di risposta della Serie A. “Tutto fatto secondo le regole”, è la replica della Lega al club giallorosso che nel ribadire la legittimità del proprio operato ha inoltre spiegato alla società capitolina che i 15 giorni menzionati nell’articolo 29 dello Statuto si riferiscono a impegni dei club legati alle Coppe europee, che non è quindi il caso del recupero tra Juventus e Napoli. La Roma, infatti, chiedeva di conoscere le tempistiche delle richieste delle due società per lo spostamento della gara e anche di poter rinviare a data da destinarsi Roma-Napoli del 21 marzo (ANSA).