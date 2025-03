Ritorna la Randonnée di Napoli domenica 16

- pubblicità -

Domenica 16 marzo 2025, l’atteso appuntamento cicloturistico prenderà il via per la prima volta da Napoli Est con un nuovo sold out ed oltre 250 partecipanti.

Alle prime luci dell’alba, gli appassionati di ciclismo si ritroveranno per percorrere medie e lunghe distanze, esplorando le bellezze di Napoli, della sua area metropolitana e della costa salernitana. Si prevede la partecipazione di centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia.

Il percorso, lungo circa 180 chilometri, è variegato e avvincente. Per chi preferisce una distanza più breve, è disponibile una versione ridotta di circa 120 chilometri, che prevede il ritorno in treno, offrendo un’esperienza divertente di intermodalità.

Le novità di quest’anno

Una delle principali novità è il luogo di partenza: Napoli Est. Grazie alla collaborazione con il Centro Commerciale Neapolis, sarà allestito un accogliente village per i partecipanti, completo di servizi dedicati a randonneur, famiglie e accompagnatori. La zona, a pochi chilometri dal centro città e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, diventerà un punto di riferimento per una giornata all’insegna dello sport, del relax e del tempo libero e per tutta la giornata dalle 10 alle 18 ci sarà in l’evento Neapolis in sella, con stand, animazione, espositori ed attività legati alla bici.

Il percorso 2025 include il passaggio lungo la costiera sorrentina e amalfitana, con il Gran Premio della Montagna sui Monti Lattari, dove ci si arriverà passando anche per le contrade di Tramonti, con sosta dall’Associazione Acarbio, promotrice del riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità per la Costiera, con particolare attenzione alla cultura della “restanza” per tutelare la cultura contadina e la cura del territorio.

Il Vesuvio, pur non essendo scalato, sarà una presenza costante, visibile da angolazioni inedite. Immancabile, inoltre, l’emozione del mare: dai panorami del Golfo di Napoli ai suggestivi tornanti a picco sulla Costiera Amalfitana, recentemente celebrati dal Giro d’Italia.

Partenza e significato speciale

La partenza, prevista tra le 7:00 e le 8:00 da via Argine, presso il Centro Commerciale Neapolis, non è casuale: il luogo è stato scelto per commemorare le vittime innocenti della strada, in particolare Salvatore Cacciola, ciclista tragicamente investito in questa zona pochi mesi fa e per il quale è stata posizionata una bici bianca, in ricordo delle vittime innocenti della strada. Nonché un passaggio in Via Marina con un momento di raccoglimento, nel luogo in cui recentemente è stato investito mortalmente Luigi Martusciello, in sella alla sua bici.

Prima di dirigersi verso la Costiera, i partecipanti arriveranno presso il bike bar Bicycle House in Galleria Principe di Napoli, per una colazione nel distretto della cultura tra Museo Archeologico ed Accademia di Belle Arti; quindi attraverseranno le strade più panoramiche di Napoli, con un affaccio da Monte Echia, un passaggio per il Corso Umberto dove finalmente sorgerà una ciclabile, fortemente sollecitata dall’ass.ne Napoli Pedala; un saluto a Piazza Plebiscito e poi approfittando di una città libera dal traffico, si procederà in direzione sud. Dopo circa 30 km check-point a Torre del Greco, presso il parco Salvo d’Acquisto gentilmente messo a disposizione dal Comune di Torre del Greco, ospiti delle associazioni Wesuvio, Free Spirits on tour, Gusto Vesuviano e The paradise of sweet per un meritato ristoro.

Il percorso proseguirà verso Sant’Agnello, qui l’amministrazione comunale che patrocina per il secondo anno consecutivo grazie al convinto sostegno del Sindaco Antonino Coppola, accoglierà i ciclisti con spremute d’arancio a km zero.

Il tragitto toccherà le splendide località di Positano, Amalfi e Maiori, culminando nella salita al Valico di Chiunzi, la sfida più impegnativa, che raggiunge i 656 m s.l.m.

Ritorno e conclusione

Durante il ritorno verso Napoli, sono previste ulteriori tappe, tra cui una sosta al Fondo Agricolo Nappo, gestito dall’ ats Terra Viva, simbolo di riscatto e legalità. Il percorso si concluderà con un meritato pasta-party ed i festeggiamenti finali presso il village di partenza, dove intanto l’ass. Emmevi, l’IT Marie Curie, la FCI comitato regionale, insieme all’ASD Napoli Pedala e con il supporto di Hitachi e bici Torpado, avranno intrattenuto le migliaia di visitatori con attività di promozione della mobilità ciclabile.

Un evento dal valore simbolico e culturale

La Randonnée di Napoli è inserita nel calendario nazionale Audax Randonneur Italia, nel Rando Tour Magna Grecia e nel Rando Tour Campania. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Napoli Pedala, gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, della Regione Campania e del supporto dell’INAIL Campania e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, nonché del Centro Diagnostico Theo.

Questo evento cicloturistico rappresenta un’occasione per promuovere uno sviluppo economico sostenibile, un cambiamento culturale nella mobilità e una transizione ecologica concreta. La Randonnée sarà dedicata al campione Michele Scarponi, e alla partenza sarà presente una panchina bianca, simbolo della lotta contro la violenza stradale realizza dal Centro Commerciale Neapolis.

Iscrizioni e dettagli

Per maggiori informazioni:

Telefono: 3382127542/338 2723767

Email: info@napolibikefestival.it

napolipedala.it