Rivoluzione Napoli, Mazzarri ad un passo dall’esonero, il ct della Slovacchia Calzona in predicato di diventare il nuovo allenatore

Il pareggio raggiunto solo allo scadere della partita sabato scorso in casa con il Genoa starebbe per costare caro a Walter Mazzarri.

Il tecnico di San Vincenzo, chiamato al posto dell’esonerato Rudi Garcia da Aurelio De Laurentiis, ha avuto un ruolino di marcia decisamente peggiore di quello del suo predecessore, ha preso un Napoli quarto in classifica e lo ha portato addirittura al nono posto alla pari con il Torino, a 9 punti dall’Atalanta quarta (ultima piazza utile per la Champions League) ed a -27 dall’Inter capolista, addirittura a -29 dalla squadra della scorsa stagione a parità di partite disputate.

De Laurentiis avrebbe deciso di affrontare subito la situazione nonostante solo mercoledì prossimo ci sia l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona e di esonerare il tecnico toscano, che comunque avrebbe salutato a fine stagione.

Chi dunque sulla panchina di Mazzarri e prima ancora di Garcia? De Laurentiis ha scelto Francesco Calzona, 55enne originario di Vibo Valentia, dal 2007 al 2018 vice di Maurizio Sarri (quindi anche nel Napoli), nella stagione 2021-22 torna a Napoli nello staff di Luciano Spalletti, finchè nell’agosto 2022 arriva la telefonata di Marek Hamsik che gli offre di diventare il nuovo ct della Slovacchia, Calzona ovviamente accetta e qualifica la nazionale slovacca ai campionati europei del prossimo giugno.

Ora la chiamata di De Laurentiis, Calzona rimarrebbe ct della Slovacchia e manterrebbe il doppio incarico fino a fine stagione. Poi si vedrà.

Nello staff di Calzona dovrebbe esserci anche Francesco Sinatti, preparatore atletico di Spalletti ora nello staff della Nazionale, mentre non è detto che arrivi anche Hamsik come era circolato nelle scorse ore.

E Mazzarri? Per il momento è ancora l’allenatore in carica, ma dovrebbe essere sollevato ad horas dall’incarico, ha diretto l’allenamento odierno ma ha lasciato Castel Volturno molto scuro in volto. De Laurentiis dovrebbe ufficializzare tutto in serata o al più tardi domattina.

C’è una partita di Champions da disputare mercoledì