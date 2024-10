Roller Skating Festival, bilancio positivo

- pubblicità -

Si è appena conclusa la seconda edizione del “Roller Skating Festival”, evento che ha trasformato il lungomare di Napoli nel palcoscenico di una straordinaria due giorni di gare, esibizioni e spettacolo all’insegna dello sport e della passione per il pattinaggio e lo skateboarding. La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e dall’Europa, il festival ha offerto un weekend di adrenalina pura e momenti di forte coinvolgimento emotivo, attirando un ampio pubblico di spettatori e appassionati.

Le gare, che hanno coperto ben sette discipline diverse, si sono alternate tra competizioni di velocità e performance spettacolari in una cornice mozzafiato come quella del Lungomare Caracciolo, con un picco di partecipazione e entusiasmo durante la maratona europea (la prima sui roller a Napoli da oltre 20 anni), che ha riscosso un grande successo di pubblico e una presenza nutrita di atleti di alto livello, coprendo anche la categoria over 70. La manifestazione ha visto anche momenti di puro spettacolo grazie alle esibizioni di High Jump e Free Jump, che hanno colorato la giornata di sabato con salti, acrobazie e performance mozzafiato. Incredibile il contest di Skate che ha visto atleti contendersi i preziosi premi targati Skatepro durante la gara, dando prova di tutte le loro capacità. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) nazionale e campana ed il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della città metropolitana di Napoli, del Coni, di Sport e Salute, dell’Asl, della Fisi e della Fondazione Cannavaro Ferrara.

“Il Roller Skating Festival rappresenta non solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche un’occasione di aggregazione e divertimento per tutta la comunità, un momento per far conoscere ai giovani discipline che spesso sono meno note” ha dichiarato Rossella Montagna, una degli organizzatori dell’evento. “Siamo orgogliosi di aver accolto sul lungomare napoletano atleti e appassionati di tutte le età, offrendo due giorni di sport, adrenalina e sana competizione.” gli ha fatto eco Tommaso Conte co-organizzatore della manifestazione.

Il Presidente Antonio Barulli della Fisi cam-pug federazione sport invernali Campania e Puglia al termine della due giorni ha dichiarato: “la montagna incontra il mare con la presenza dello Skiroll al Roller Skating Festival. Questa è una disciplina che stiamo cercando di incentivare in Campania e Puglia. Da un lato è propedeutica allo sci di fondo e allo snowboard, dall’altro ha la possibilità di essere praticata in città e in luoghi splendidi vicino al mare partendo dall’area flegrea per arrivare alla costiera amalfitana”.

Questa edizione, caratterizzata da un’ampia partecipazione e da un riscontro positivo da parte degli spettatori, conferma l’importanza del Roller Skating Festival come appuntamento di riferimento per gli appassionati di sport su rotelle e punta a rafforzare il suo ruolo nella scena sportiva nazionale ed europea. L’obiettivo per il prossimo anno è rendere la manifestazione ancora più inclusiva e aperta, con nuove categorie e sfide pensate per un pubblico sempre più ampio e diversificato. Tanti i momenti indimenticabili di questa edizione, tra questi sicuramente la premiazione di tutte le donne che hanno partecipato alla Maratona a cura dell’Ail Napoli. Ottimo riscontro inoltre per lo spazio a cura di Acqua Santo Stefano “Percorsi D’Acqua” un viaggio educativo e divertente per tutte le Età, e per l’area di avvicinamento alla disciplina del pattinaggio in linea targata Rollerblade in collaborazione con la scuola di pattinaggio in linea napoletana TwoLine Skating School e per le attività di Hockey in linea nell’area Decathlon a cura della Asd Vesuvio Hockey in line. Tanti però sono i partner che hanno creduto nella manifestazione fornendo ricchi pacchi gara e premi per le varie competizioni e/o supporto all’organizzazione. Un forte ringraziamento va quindi a Rollerblade, Acqua Santo Stefano, Decathlon, Snellife di Raffaele Bentini, Legea, ATM, Ivan La Rusca chirurgo plastico, il centro Excelsa, Ac Ricevimenti, Ekaterina Talapina, Aqua Clara, Red Bull e Kaze Club. Il Roller Skating Festival però non finisce qui, perchè è già in lavorazione la terza edizione, quindi restate sintonizzati sui canali social della manifestazione @rollerskatingfestivalnapoli per scoprire cosa gli organizzatori hanno in mente per il 2025.