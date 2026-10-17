Roller Skating Festival, Napoli capitale del pattinaggio a rotelle

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Napoli si prepara ad accogliere tre giorni di sport, spettacolo e adrenalina dedicati al mondo del pattinaggio. Dal 30 ottobre al 1° novembre, il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz saranno il palcoscenico della IV edizione del Roller Skating Festival, manifestazione organizzata da ASD SEBS Fiera dello Sport in collaborazione con la Polisportiva Oneline e inserita nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Una quarta edizione che cresce nel segno dell’internazionalità e che porterà a Napoli atleti provenienti da più di 20 Paesi del mondo, insieme a tecnici, federazioni e appassionati, per una grande festa dedicata alle discipline rotellistiche.

La presentazione a Palazzo San Giacomo

La manifestazione è stata presentata venerdì mattina nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli alla presenza dell’assessora allo Sport Emanuela Ferrante, della presidente di ASD SEBS Fiera dello Sport Rossella Montagna, del presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, dal presidente dello Skate Italia comitato campano Francesco Rossi e della dottoressa Assunta Matino, responsabile dell’UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro. La conferenza è stata moderata dalla giornalista Veronica Caprio.

Il Roller Skating Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il pattinaggio in tutte le sue espressioni, dal livello agonistico alla promozione sportiva, creando un grande appuntamento capace di coinvolgere atleti e pubblico e di portare lo sport nel cuore della città.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti di punta dell’edizione 2026 ci sarà il Roller Marathon Tour Napoli, in programma sabato 31 ottobre, gara internazionale inserita nel World Skate Marathon Tour Challenger, circuito riconosciuto da World Skate, la federazione internazionale degli sport rotellistici Skate Italia.

La gara si svilupperà su un circuito di 42 chilometri nel cuore di Napoli, con il percorso che passa su viale Dorhn compreso tra Piazza Sannazaro e Piazza Vittoria. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare un tracciato spettacolare affacciato sul Golfo, in uno scenario unico che unisce la dimensione agonistica alla bellezza del territorio.

La competizione vedrà protagonisti atleti italiani e internazionali provenienti da diversi Paesi del mondo, pronti a confrontarsi in una delle prove più attese del Festival.

Il programma comprenderà inoltre diverse discipline del pattinaggio, attività dimostrative, momenti dedicati all’avviamento allo sport e iniziative rivolte a bambini, ragazzi e appassionati, con una particolare attenzione ai valori dell’inclusione e della partecipazione.

SkateAmo e salute

In questa direzione si inserisce anche la partecipazione di SkateAmo, che proporrà attività gratuite di pattinaggio e skateboarding rivolte a ragazzi con disabilità sociali, motorie e/o cognitive. Un’iniziativa che mette al centro l’accessibilità allo sport e il diritto di tutti a vivere un’esperienza di movimento, condivisione e partecipazione, attraverso discipline capaci di favorire l’inclusione e la socializzazione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione di corretti stili di vita, grazie alla partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro, che durante la manifestazione sarà impegnata in attività di promozione della sana alimentazione e dell’attività fisica. Un’occasione per ribadire il valore dello sport non soltanto come pratica agonistica, ma anche come strumento di prevenzione, benessere e tutela della salute, a partire dai più giovani.

Emanuela Ferrante

L’assessora Emanuela Ferrante: «Il Roller Skating Festival rappresenta pienamente lo spirito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: una città che si apre allo sport internazionale e che, attraverso lo sport, promuove partecipazione, inclusione e valorizzazione del territorio. Portare sul Lungomare atleti provenienti da diversi Paesi significa offrire a Napoli una grande occasione di spettacolo e di confronto, ma anche avvicinare bambini e ragazzi a discipline capaci di trasmettere passione, impegno e condivisione. La presenza del World Skate Marathon Tour Challenger rafforza ulteriormente il profilo internazionale della manifestazione e conferma la capacità della nostra città di accogliere appuntamenti sportivi di grande richiamo. Saranno tre giorni in cui il Lungomare diventerà una straordinaria arena a cielo aperto, unendo sport e bellezza in uno degli scenari più rappresentativi di Napoli.»

Rossella Montagna

«Questa quarta edizione rappresenta per noi un traguardo importante – dichiara Rossella Montagna, presidente di ASD SEBS Fiera dello Sport –. Abbiamo lavorato per costruire un Festival sempre più internazionale, capace di portare a Napoli atleti e discipline provenienti da tutto il mondo. Il pattinaggio è uno sport spettacolare, inclusivo e accessibile, e crediamo che il Lungomare di Napoli sia il luogo ideale per raccontarne tutta la sua energia».

Tommaso Conte

«Dietro un evento di questa portata c’è un importante lavoro di coordinamento tecnico e organizzativo, necessario per garantire lo svolgimento delle competizioni e accogliere atleti provenienti da diversi Paesi – dichiara Tommaso Conte, responsabile tecnico dell’evento –. Il Roller Skating Festival rappresenta un’occasione importante per valorizzare le discipline rotellistiche, promuovere lo sport a tutti i livelli e offrire agli atleti un contesto di confronto internazionale in uno scenario straordinario come il lungomare di Napoli».

Napoli Capitale Europea dello Sport

La manifestazione si inserisce nel percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e gode del patrocinio e del supporto di importanti realtà istituzionali e sportive, tra cui Sport e Salute, Città Metropolitana di Napoli, Fondazione Cannavaro Ferrara, ASL Napoli 1 Centro e Brotherhorder LEMC.

A rafforzare la dimensione internazionale e sportiva dell’evento è la collaborazione con World Skate, organismo internazionale di riferimento per gli sport rotellistici.

Sponsor tecnico della manifestazione sarà Givova, realtà italiana protagonista nel mondo dell’abbigliamento e delle forniture sportive, che accompagnerà gli atleti e l’organizzazione durante i giorni del Festival.

Partnership

Il Roller Skating Festival può inoltre contare su una rete di partner che hanno scelto di sostenere e accompagnare questa quarta edizione: Acqua Lete, London, SkatePro, Freemove, FR Skates, Fondazione Cannavaro, Apollo & Dafne, BAM Energy Drink, Doar, Felice Frutta, Aemme Travel, Pagano Srl, AC Ricevimenti, Terme di Agnano, Cantine Federiciane, Impastovivo, Saka, Azienda agricola Luigi Turboli, Popin’jo e Zig Italia.

Una rete di realtà diverse per settore e vocazione, unite dalla volontà di contribuire alla realizzazione di un grande evento sportivo internazionale e alla promozione di Napoli come città capace di accogliere sport, turismo, relazioni e nuove opportunità.

Il Roller Skating Festival sarà quindi un grande appuntamento internazionale nel quale sport, città e pubblico si incontreranno lungo uno dei luoghi simbolo di Napoli.

Dal 30 ottobre al 1° novembre il Lungomare Caracciolo si trasformerà in una grande arena dedicata alle rotelle, con atleti italiani e internazionali pronti a sfidarsi e a regalare alla città tre giorni di sport, spettacolo ed emozioni.