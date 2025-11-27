Roma-Napoli, il big match in cui è più importante non perdere che vincere a tutti i costi

- pubblicità -

Il campionato del Napoli entra nel vivo: domenica 30 novembre, allo stadio Olimpico, il big match di giornata contro la Roma rappresenta un’importantissima chance per il momento attuale del club in Serie A. La sfida contro la capolista si pone come particolarmente delicata per le ambizioni di Gasperini e Conte e per le due tifoserie, da sempre appassionate. Una gara tra due delle squadre più in salute finora, con certezze da confermare e sogni da agguantare.

Come ci arriva la Roma

Dopo la vittoria in casa della Cremonese che ha testimoniato l’arrivo del primato solitario, la Roma punta a confermarsi contro i Campioni d’Italia in carica. Sulla panchina dei giallorossi non ci sarà Gian Piero Gasperini: il tecnico, infatti, è stato squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo match di campionato. D’altro canto, la Roma ha ritrovato – in campo – Evan Ferguson, il quale ha anche siglato il suo primo gol stagionale: l’irlandese si candida a un posto da titolare contro il Napoli, vista anche l’assenza di Dovbyk.

Non è però escluso che Gasperini possa continuare con il falso nueve davanti. Non solo perché Soulé (l’attuale capocannoniere dei giallorossi) sta vivendo un momento di forma notevole ma anche per il recupero di Dybala e Bailey. Pur non essendo al meglio, infatti, i due potrebbero comunque far parte del match, magari a gara in corso.

Per la Roma, un’occasione ghiottissima: in caso di vittoria, ci sarebbe il primo vero tentativo di fuga stagionale in un campionato che, al momento, presenta una classifica cortissima, la quale delinea un equilibrio costante ma, al tempo stesso, potenzialmente precario.

Come ci arriva il Napoli

Dopo la sconfitta di Bologna e lo sfogo di Conte, il Napoli sembra aver inserito di nuovo una marcia alta. Contro l’Atalanta in campionato e contro il Qarabag in Champions League sono arrivate due vittorie convincenti, con 5 gol fatti e solo 1 subito. Dopo 2 gare casalinghe di fila, però, la tenuta andrà sperimentata sul caldissimo campo dell’Olimpico, contro una squadra apertamente in salute.

Conte, come al solito, dovrà ragionare sulla formazione basandosi sui calciatori rimasti a disposizione. In settimana, infatti, il mister ha perso anche lò spagnolo Gutierrez, che si aggiunge alla lunga lista di infortunati composta – al momento – dai vari Meret, Spinazzola, Gilmour, Anguissa, De Bruyne e Lukaku. Molto probabile che l’allenatore partenopeo possa proseguire con il modulo 3-4-3, con Politano che potrà insidiare da titolare uno tra Lang e Neres e Olivera pronto a partire dal primo minuto come quinto di sinistra.

Una partita che il Napoli dovrà affrontare con lo spirito giusto. Da un lato c’è l’ovvia voglia di vincerla per riprendersi la vetta, dall’altra la necessità di non perderla per non aumentare pericolosamente il distacco dal vertice a quasi metà campionato.

In ogni caso, la sfida si preannuncia certamente equilibrata. Infatti, sui siti in cui si possono leggere i pronostici sulla Serie A, le quote sembrano non delineare una netta favorita per il match. L’Olimpico si prepara dunque a una sfida all’insegna dell’equilibrio, in cui una giocata personale o un errore inatteso potranno eventualmente cambiare il risultato.