Sabato e domenica c’è il Rally del Matese, stasera Conferenza Stampa di presentazione al Museo Multimediale del Matese.

L’attesa è finita, stasera, 7 luglio alle ore 19:30 presso il Museo Multimediale del Matese (all’interno della sede dell’Ente Parco) in via Figulantina a San Potito Sannitico, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione di una bollente 9˚ edizione.

“Si tratta di una bollente edizione quella di quest’anno, – ha dichiarato ˚Gennaro Gentile, presidente dell’ASD New Matese Motorsport – sia per le non poche difficoltà avute, soprattutto legate alla burocrazia e alla sicurezza, che per le temperature di queste ore.

Per la 9˚ edizione del Rally del Matese – 7˚ Rally del Medio Volturno, che è anche Memorial Peppino Picariello, i Comuni che saranno direttamente coinvolti sono quattro: Piedimonte Matese; Alvignano, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica. Infatti stasera, oltre all’intervento dei primi cittadini di questi comuni matesini interverranno: Vincenzo Girfatti, presidente del Parco Regionale del Matese; Michele Caporaso, presidente della Comunità Montana del Matese; Raffaele De Marco, presidente ACI Caserta e i componenti dell’ASD New Matese Motorsport, organizzatori dell’evento, che sveleranno tutti i dettagli che caratterizzeranno quest’edizione.

Sono 157,79 i chilometri totali, di cui 95,08 di Trasferimenti e 62,71 di Prove Speciali. Media partner dell’iniziativa sarà “Rally Dreamer TV” che trasmetterà uno speciale, corredato anche da una cartolina turistica del territorio, sul canale 60 del digitale terrestre.