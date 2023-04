Schiacciamo l’indifferenza, una cena per l’Athena Volley di Scampia.

Continua nel segno della solidarietà il partenariato virtuoso tra il Circolo Nautico Posillipo e l’Athena Volley di Scampia, promosso per offrire, nei quartieri difficili, un’occasione di riscatto ai giovani più sfortunati attraverso lo Sport. Dopo la presentazione al Posillipo, nell’ottobre scorso, della squadra dell’Athena Volley, neo promossa in serie B nazionale, con l’evento “Schiacciamo l’indifferenza”, una cena di beneficenza a sostegno della pallavolo a Scampia, si è voluto intervenire concretamente per supportare le attività e i progetti sul territorio che mirano a diffondere tra i giovani l’amore per lo Sport della pallavolo come baluardo di riscatto per il quartiere napoletano.

“Siamo felici del sostegno del Circolo Posillipo. E’ormai un partenariato solido e duraturo – ha ribadito con soddisfazione Ivan Capozzi, Presidente dell’Athena Volley Scampia – Avere accanto un’eccellenza dello Sport nazionale e internazionale, come il Posillipo, in un evento di raccolta fondi ci fa ben sperare in un futuro migliore… con i proventi raccolti nella cena di beneficenza, potremo garantire numerose attività gratuite per i ragazzi meno abbienti, e soprattutto la messa a norma delle strutture, atte ad ospitare il campionato di sitting volley del prossimo anno, al quale, per mancanza dei miglioramenti richiesti, non siamo riusciti a partecipare, non consentendo così ai nostri ragazzi del sitting di disputare il campionato… ringraziamo per tutto questo il Circolo Nautico Posillipo e in particolare il Presidente Aldo Campagnola, il vice Presidente Filippo Smaldone e il Consigliere Claudio Zanfagna che sono sempre al nostro fianco, e fiduciosi in futuro migliore, speriamo di tornare, al più presto, nel Sodalizio rossoverde con un evento S3, per dimostrare dal vivo a tutti i posillipini le numerose attività che facciamo sul territorio di Scampia.”

E in risposta alle belle parole del Presidente Capozzi, il Presidente del Posillipo, Aldo Campagnola, ha voluto ancora una volta ribadire a tutti la vera mission del Sodalizio rossoverde: “Noi cechiamo di essere un punto di riferimento dello Sport campano e napoletano. Riteniamo di essere un’Hub internazionale dello Sport per promuovere la crescita sportiva e sociale della Nostra Città.”

Viva la pallavolo e viva Scampia! E viva la concretezza, messa in campo dal Posillipo e dall’Athena Volley in un quartiere difficile, che a giorni sarà sotto i riflettori del gotha istituzionale e del gotha sportivo nazionale per l’evento “Atleta federiciano 2023”, che si svolgerà il 3 maggio, nel Complesso universitario di Scampia, dove saranno premiati gli atleti universitari federiciani d’interesse nazionale per le Federazioni sportive. Interverranno, tra gli altri, insieme al Rettore Matteo Lorito, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, il Presidente del CUSI, Antonio Dima e il Presidente di UNISPORT, Paolo Bouquet.

L’ASD Athena Volley è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, regolarmente registrata al CONI e affiliata alla Federazione Pallavolo Italiana (FIPAV). Nasce nel settembre del 2009 da un sogno di un gruppo di ragazzi, sotto la direzione dei fondatori dell’Athena Volley: il presidente Ivan Capozzi, il vicepresidente Simona Zuppolini e il segretario Teresa Capozzi, ormai stanchi della visione dello sport legata all’interesse e alla politica locale, iniziano il percorso con un gruppo di sole 7 atlete del quartiere, da cui si è partiti per arrivare ad oggi.

ATHENA VOLLEY OGGI…:

VOLLEY S3 (settore 6-12 ANNI): Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley.

PROFESSIONISTI DELLA PALLAVOLO

PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTI PER I NOSTRI TECNICI FEDERALI

Corsi di Rianimazione Cardiopolmonare BLS-D

Aggiornamenti continui presso la Federazione Italiana Pallavolo

Briefing mensili per lo studio degli andamenti dei comportamenti sportivo/relazionale degli atleti.

SETTORI TECNICI SPECIALISTICI

GIOVANILI: UNDER 19 M – UNDER 18 F – UNDER 16 F – UNDER 15 M – UNDER 14 F – UNDER 13 MISTO

SERIE B MASCHILE

Tanti sono stati i traguardi sportivi raggiunti con La Federazione Italiana Pallavolo, e quest’anno la promozione in serie B maschile rappresenta il trampolino di lancio per Scampia al riscatto nazionale

SITTING VOLLEY

Dal 2018 siamo parte integrante della pallavolo per disabili. La pallavolo paralimpica, (chiamata anche sitting volley), è uno sport che si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna. La disciplina è praticata, a contatto con la superficie di gioco, da persone con disabilità motorie e atleti normodotati che sperimentano sulla propria pelle la difficoltà di chi ha una disabilità e lo sforzo che si compie.

COLLABORAZIONI TERZO SETTORE

Progetto Abbracci Onlus ha donato materiale e un pulmino per supportare l’attività sportiva dei più piccoli, e soprattutto la possibilità di un servizio navetta ai ragazzi della ASL NA 1 Centro e del Sitting Volley.

COLLABORAZIONE CON ENTI E SCUOLE:

– SERVIZI SOCIALI per affidamento dei ragazzi detenuti

– SCUOLE: • progetti con invio tecnici federali a supporto dei docenti

formazione di figure federali (arbitri e refertisti di gara) per gli alunni

accesso gratuito all’attività sportiva per ragazzi meno abbienti

COLLABORAZIONE ASL NA1

Collaboriamo con l’ASL NA1, attraverso la pallavolo contribuiamo ad aumentare l’autonomia delle persone affette da patologie psichiatriche in un percorso molto complesso e multidisciplinare attraverso cui i professionisti della ASL con i nostri Tecnici vedono raggiungere piccoli grandi obiettivi da parte di queste persone. Anche questi spesso devono essere accompagnati dalle famiglie e questo rappresenta un limite alla continuità dei progetti.

RIEDUCAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT DELLE ADL – activities of daily living (attività quotidiane per la cura personale)

Athena Volley non è solo una realtà sportiva ma soprattutto una realtà di cooperazione sociale che, attraverso il “pretesto sportivo”, utilizza la palla come mezzo d’istruzione di massa, perché come piace ricordare sempre ai fondatori di Athena Volley:

“Non c’è vento favorevole alle VELE per una barca senza meta”