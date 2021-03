Scommesse sportive vola l’online, ancora al palo le agenzie terrestri

Il mercato delle scommesse sportive online ha raccolto nel 2020 quasi un miliardo di euro di giocato. L’aumento del fatturato delle scommesse sportive in versione online è stato del 37,5%. Vediamo insieme tutti i numeri del settore che riguardano i siti di scommesse sportive e cosa li attende nel 2021.

Scommesse sportive in Italia nel 2020, tutti i numeri dell’anno appena concluso

Le scommesse sportive calcio e non solo hanno vissuto un 2020 a dir poco turbolento. Esattamente un anno fa infatti, con l’arrivo in Italia del covid-19, si era subito capito che anche il settore delle scommesse sportive avrebbe subito un grosso contraccolpo. I lavoratori delle scommesse sportive che sono stati maggiormente colpiti, quelli del comparto retail, sono scesi in piazza qualche giorno fa per alzare la voce. Per le agenzie di scommesse sportive infatti, il 2020 a conti fatti ha permesso, a intermittenza, solo 6 mesi effettivi di apertura.

Le scommesse sportive fisiche hanno perso quote di mercato in favore del web. Secondo i dati ufficiali che arrivano dai fatturati dei siti di scommesse sportive online infatti, il comparto digitale è cresciuto del 37,5%. I volumi di gioco delle scommesse sportive online hanno toccato quasi il miliardo di euro, per l’esattezza 997,7 milioni. Numeri pazzeschi quelli relativi ai bookmakers italiani di scommesse sportive che fra grandi players stranieri e soldi realtà nazionali, hanno reso questo mercato sempre più competitivo a favore dei giocatori.

Le scommesse online nel 2021 domineranno ancora il settore del betting?

Il mondo delle scommesse sperava che con l’arrivo dei vaccini anti-covid e il cambio di governo (da Conte e Draghi) le cose potessero migliorare. Ma al momento le riaperture delle sale scommesse non sono nell’agenda dell’esecutivo e l’impressione è che si dovrà attendere almeno la fine di marzo. Ben diverso il discorso per i siti di scommesse online che hanno aumentato la loro offerta proprio per il fatto di avere in mano il mercato. Inoltre che i siti di scommesse sportive hanno di trasmettere in live streaming molte eventi li ha attratto nuovi utenti.

Le scommesse in Italia, che all’inizio sono nate nelle agenzie e ricevitorie oggi vivono quindi una vera rivoluzione. Le previsioni, del sorpasso delle scommesse sportive online su quelle terrestri, come hanno mostrato i numeri appena citati, si sono puntualmente verificate. E in un mondo che sta sempre più premiando le aziende digitali, i siti di scommesse sportive online possono ambire ad avere un ruolo chiave nel settore dell’intrattenimento. Ovviamente questo non significa dare per “morto” il settore retail delle scommesse ma è logico che questo comparto avrà sempre più un ruolo marginale dei fatturati italiani sul betting.

Le scommesse sia online che terrestri vivranno quindi questo 2021 come una nuova ulteriore sfida. Solo fra 20 mesi scopriremo se le scommesse sportive online avranno completamente fagocitato quelle in agenzia o se la dualità del betting del nostro paese proseguirà.