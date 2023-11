SEBS X Scampia una one day di sport e salute domenica 26

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di un grande evento sportivo rivolto alla cittadinanza dell’8 municipalità: SEBS X SCAMPIA.

La conferenza moderata dalla giornalista Veronica Caprio ha visto la presenza al tavolo dei relatori del Presidente di Munucipalità il dottor Nicola Nardella, della Vice Presidente dott.ssa Anna Distinto, dell’Assessore allo sport della municipalità Dottor Lucio Acciavatti e della Presidentessa dell’Asd Sebs Fiera dello sport Rossella Montagna organizzatrice della manifestazione.

L’asd Sebs fiera dello sport ha deciso di regalare al quartiere di Scampia e soprattutto ai suoi giovani, una giornata domenica 26 novembre (h10/19) di sano sport ad ingresso gratuito.

SEBS X SCAMPIA nasce dalla forte volontà di Rossella Montagna e Tommaso Conte di creare una one day di sport e salute nel cuore di Scampia. Supportati dalla collaborazione con l’8^ municipalità di Napoli e con il supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli.

Scenderanno, infatti, in piazza tante discipline sportive supportate dalle relative federazioni e associazioni, per dimostrare e far provare diverse tipologie di sport.

Dimostrazioni, esibizioni e momenti di prove delle varie attività saranno il cuore della giornata.

L’evento è patrocinato da: il Comune di Napoli, l’8^ municipalità, il Coni, il Cip (Comitato italiano paraolimpico), Sport & Salute, la Fisr (federazione italiana sport rotellistici), Libertas e l’Endas. La manifestazione è ad ingresso gratuito

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro sarà presente con proprio stand per l’informazione, la divulgazione e la promozione di “corretti stili di vita” per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà.

Tante le realtà del territorio coinvolte che questa mattina hanno illustrato le proprie attività, a partire dal Maestro Raffaele Andreozzi e dall’esperta Maria Vanacore per la palestra Raggio di Sole che porteranno in piazza diverse discipline dal karatè al kung fu e shaolin, passando per le danze caraibiche e che visto il particolare momento storico che i nostri giovani stanno vivendo presenterà anche un corso di difesa personale per le ragazze/donne.

Presenti in piazza anche l’asd arcieri club Napoli con il maestro Carrasco che con arco e frecce avvicinerà i ragazzi alla disciplina tiro con l’arco.

Dall’8 municipalità arriva anche il Champions center che presenterà il Karate con Massimo Portoghese, la Danza con Caterina Cibelli e diverse discipline di Fitness con Irma Vastarella.

Presente anche l’asd finanza sport Campania che con il maestro De Dominicis e la maestra Lombardi e tutto il loro entourage porteranno l’atletica leggera in piazza Ciro Esposito.

Saranno presenti alla manifestazione anche aree dedicate al mondo del roller grazie alla collaborazione della two line skating school e la fisr, con competizioni e dimostrazioni di freestyle e corsa inline. Inoltre per gli amanti dello skate, rampe e istruttori per una giornata all’insegna del divertimento.

Sarà possibile partecipare a corsi di blsd grazie alla collaborazione tra l’Asd sebs fiera dello sport e Salvatore Stabile.

Ci sarà, inoltre, la pallavolo con l’Athene Volley, la zumba di Annarita Manfellotto e il Fuctional training con Fabio Fusco.

Power Bundle e pound con le Ali di Scampia per gli amanti del fitness. Insomma una giornata in cui annoiarsi sarà impossibile.

Appuntamento a Scampia in piazza Ciro Esposito domenica dalle ore 10 alle 19.