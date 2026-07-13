Sinner bissa, è ancora il re di Wimbledon

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Jannik Sinner vince Wimbledon 2026. Domenica 12 luglio, i tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale dello Slam di Londra, imponendosi in rimonta in quattro set con il punteggio di 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, 6-4 dopo 3h46′ al termine di una partita estremamente combattuta e con poche palle break, con entrambi i tennisti che hanno mantenuto percentuali altissime al servizio.

Sinner conquista così il suo secondo titolo a Wimbledon dopo quello dello scorso anno, quando riuscì a battere Carlos Alcaraz in finale. Per il numero 1 del mondo, reduce dalla delusione del Roland Garros, è il primo titolo Slam della stagione, il quinto della carriera. L’azzurro, alla decima vittoria di fila contro Zverev, conquista il sesto titolo dell’anno e il 30esimo della carriera.

Il miglior giocatore del pianeta perde il primo set al tie-break, dopo aver sprecato l’unica palla break della frazione. Il servizio continua a funzionare, il dritto accusa qualche imprevisto passaggio a vuoto.

Anche il secondo set, in assenza assoluta di palle break, si risolve al tie-break: Sinner accelera nel momento chiave e si prende il parziale. E’ la svolta del match, che nel terzo set prende una direzione precisa.

L’azzurro annulla una palla break e trasforma quella che vale lo strappo per il 6-3. La missione viene completata nel quarto set: Sinner cade, si rialza, fa punto, piazza il break di platino che vale l’allungo finale. Il numero 1 del mondo chiude 6-4, è ancora il re di Wimbledon.

“E’ stata una finale durissima, abbiamo iniziato alla grande. Sascha ha giocato un ottimo torneo, ha appena vinto un titolo dello Slam al Roland Garros e ha tutto per vincere qui. E’ un suo obiettivo, così come lo è il numero 1 del mondo: ora bisogna stare attenti…”, le parole di Sinner nella cerimonia di premiazione.

“Non c’è un posto migliore, onestamente, per giocare a tennis. Qui avverti il nervosismo la mattina di domenica quando ti svegli per la finale, sai che questa è una giornata molto molto speciale. Non sai mai quante volte puoi tornare qui a giocare di domenica. Durante tutte le due settimane è stato incredibile. Grazie per il supporto. Siete sempre incredibili con me. Mi avete dato la sensazione più speciale che un tennista possa provare. Grazie mille”, dice congedandosi.

“Dopo Parigi ho lavorato davvero tanto, ho avuto giornate infinite a Monaco. Sto dando la mia vita per questo sport, non pensavo sarei riuscito a vincere a Wimbledon. L’ho fatto due volte di fila, è incredibile”, le parole di Sinner a Sky Sport. “In questo momento in Italia c’è un movimento sportivo incredibile. Il tennis sta facendo molto bene, siamo veramente in tanti. In MotoGp andiamo fortissimo, in Formula 1 c’è Kimi Antonelli. Siamo tutti ragazzi e vogliamo dare tutti il 100%”.

“Non ho parole in questo momento, è stata durissima. Ho cercato di rimanere sempre in partita a livello mentale e di sfruttare al massimo il mio potenziale. Dopo Parigi non è stato facile, ho lavorato tantissimo”, ripete a Espn. “Arrivare qui in finale è una sensazione fantastica, poi ovviamente è meglio vincere… La pressione è enorme, sono state due settimane fantastiche. Vincere qui due volte significa tutto”.