Sorteggio Champions, improbabile derby italiano. Napoli, Milan e Inter contro una squadra estera a 1,30 su Betn1.

E’ già partito il conto alla rovescia per i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, in programma venerdì 17 marzo alle ore 12. Con tre italiane qualificate, l’attesa è ancora più alta e Napoli, Milan e Inter guardano con grande interesse all’urna di Nyon.

Oltre ai club italiani, anche Manchester City, Chelsea, Benfica, Real Madrid e Bayern Monaco parteciperanno al sorteggio: sarà sicuramente spettacolo ed è già partito il toto-sorteggio anche tra gli appassionati di scommesse. In particolare, come riporta l’agenzia Agimeg, l’operatore Betn1 propone le quote sui sorteggi dei quarti di Champions League.

Secondo i pronostici, appare improbabile un derby italiano: questa possibilità pagherebbe 3,25 volte la puntata. Napoli, Milan e Inter che invece affrontano un club straniero, sono viste tutte e tre a 1,30, con una quota quindi decisamente più bassa. Tutte le altre combinazioni sono invece quotate a 6,50 sulla lavagna scommesse di Betn1.

Poche ore e sapremo quindi quali saranno gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions: l’andata si giocherà nei giorni 11 e 12 aprile, il ritorno previsto il 18 e 19 aprile. lb/AGIMEG