Spadafora: per aprire gli stadi al pubblico aspettiamo metà mese.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in occasione della sua visita a Napoli, si è soffermato sulla questione della riapertura degli stadi in Italia dopo la ripresa dei campionato di Serie A, B e C: “Bisognerà aspettare la prossima metà del mese di luglio per capire come andrà l’andamento della curva epidemiologica. Vedremo cosa si potrà fare. Intanto il campionato è iniziato, sono sicuro che questo fa piacere ai tifosi”

Venerdì 3 luglio alle 16 a Napoli, il Ministro allo Sport e alle politiche giovanili

Vincenzo Spadafora farà visita al centro sportivo Kodokan che, da sempre affiliato

ad AICS, ha sede nel Real Albergo dei Poveri, monumentale palazzo settecentesco

che, nel cuore di Napoli, era una volta dimora degli indigenti e oggi simbolo in città

dello sport come leva di rinascita

Per l’occasione, il ministro farà visita al centro sportivo guidato dal Maestro

Giuseppe Marmo e incontrerà i vertici di AICS il suo Presidente Onorario Ciro Turco

oltre ad dei alcuni suoi circoli affiliati, impegnati nella promozione dello sport per

tutti.

L’occasione vuole essere un momento di riflessione sul “ricominciare” partendo

dallo sport.

L’incontro vedrà protagonisti, oltre l’AICS Campania, la SSD Kodokan con i suoi

campioni e i suoi tecnici e la ASD POCHOS prima associazione sportiva LGBT del Sud

Italia.

L’incontro sarà l’occasione per discutere di quale futuro e prospettive avrà lo sport

di base a seguito dell’emergenza COVID 2019.

“Lo sport è uno strumento educativo straordinario. Una frase ripetuta in ogni

contesto, a volte ridondante anche per noi che crediamo fermamente in questi

valori – afferma Alessandro Papaccio, componente della Direzione Nazionale

dell’AICS e che ci sono pochi fenomeni sociali che hanno una autenticità pari a

quella dello sport, e questo racconto sportivo non deve sembrare un ambito distinto

e auto-nomo del nostro vissuto sociale”.