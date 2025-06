Spalletti si congeda con una vittoria

- pubblicità -

L’Italia batte la Moldavia per 2-0 a Reggio Emilia oggi, 9 giugno 2025, nel match valido per il Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il ct Luciano Spalletti, esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina, chiude l’avventura sulla panchina azzurra con la vittoria firmata dai gol di Raspadori, a segno al 40′, e Cambiaso, a bersaglio al 51′.

L’Italia conquista i primi 3 punti nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. La Nazionale ha 3 punti e una differenza reti di -1. La Norvegia, vittoriosa 1-0 in Estonia con il gol di Haaland, comanda con 12 punti in 4 match e una differenza reti di +10. Il primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, al momento è lontanissimo per l’Italia.

“Abbiamo fatto fatica anche stasera ma c’erano troppo componenti. E’ stato confermato quello che si era un po’ visto: ho confermato questo gruppo ma l’ho trovato davvero affaticato a fine campionato. Se tantissimi sono stanchi in un gruppo di 25 giocatori, vuol dire che i giocatori sono veramente logori”, l’analisi di Spalletti ai microfoni della Rai. “In queste condizioni siamo andati a giocare a Oslo, anche il sorteggio incide”, afferma. “Io ero convinto che questi giocatori potessero darmi risultati. Quando uno allena la Nazionale non può avere alibi, i giocatori li sceglie lui: deve andare a prendere persone che stanno bene”. Che Nazionale troverà il nuovo ct? “Bisogna vedere chi viene scelto. Sicuramente non lasciamo un grandissimo entusiasmo, anche se il pubblico ha risposto stasera in maniera splendida. I giocatori e l’allenatore devono fare la differenza. Io, purtroppo, non ho fatto la differenza”, conclude.