Sport e impianti sportivi per la formazione dei ragazzi, incontro sabato 15

Vivoanapoli e Fondazione Guida alla Cultura, a distanza di due anni, riprendono il ragionamento sull’importanza dello sport per la formazione dei ragazzi, soprattutto di quelli che vivono in condizioni di povertà educativa, sociale ed economica.

Risale, infatti, a gennaio 2023 il primo incontro sul tema che, per questo, sabato 15 marzo sarà affrontato partendo dallo stato dell’arte (dal numero e dalla dislocazione sul territorio degli impianti attualmente aperti e funzionanti), per poi considerare il ruolo delle Istituzioni e delle associazioni sportive per rendere fruibili spazi dedicati alle attività sportive.

L’incontro, inoltre, dovrà considerare la possibilità di seguire percorsi innovativi per superare carenze e ritardi nell’operatività degli impianti, ma anche delle palestre scolastiche.

Al confronto pubblico partecipano:

Gennaro Esposito, Presidente della Commissione Sport del Consiglio Comunale di Napoli,

Sergio D’Angelo, Capogruppo di Napoli Solidale in Consiglio Comunale,

Sandro Fucito, Presidente della 6a Municipalità,

Valeria Pirone, Dirigente Scolastica ITT Marie Curie,

Sergio Roncelli Presidente Coni Campania

Sandro Cuomo, campione olimpionico di scherma, ex CT Nazionale di Scherma

Introduce l’incontro Carlo Zazzera, Giornalista sportivo

Saluti d Diego Guida, Presidente Fondazione Guida alla Culttura ETS

Moderano: Emilia Leonetti Presidente Vivoanapoli APS, Gabriuele Riegler, socio Vivoaapoli APS