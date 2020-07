Sport è Salute, l’incontro alla Mostra d’Oltremare.

Si è tenuta oggi, alla Mostra d’Oltremare, la prima edizione della manifestazione “Sport è Salute”, rassegna d’iniziative orientate alla celebrazione dello sport sano, con l’obiettivo di coniugare attività sportiva, informazione e benessere.

La rassegna è inserita nel programma “Estate in mostra” che, fino al 20 Settembre vedrà il parco aperto con una serie di attività ludico sportive.

La manifestazione “Sport è Salute” si colloca perfettamente in questo percorso, offrendo l’opportunità di conoscere il mondo che ruota attorno allo sport, anche a quello alternativo al calcio.

Sport, salute, tecnologia e sicurezza si fondono grazie alle attività delle 5 realtà coinvolte, che offriranno al target eterogeneo dei fruitori della struttura, corsi e dimostrazioni di canoa e canoa polo, manovre di primo soccorso e del corretto utilizzo dei dispositivi salvavita e dimostrazioni di preparazione atletica con tecniche d’avanguardia specializzate.

Il primo appuntamento ha visto l’azienda AUEXDE, organizzare un incontro coinvolgendo, in particolare, gli allievi della NAPOLI NUOTO. L’associazione, capitanata dal responsabile tecnico, il pluripremiato campione della pallanuoto, Carlo Silipo e affiancato nel progetto da Francesco Postiglione, Fabrizio Buonocore e Marco Ricchi, nasce per formare giovani atleti, avviandoli al mondo della pallanuoto agonistica.

Un anno dopo le Universiadi del 2019, la piscina della Mostra d’Oltremare, è così, nuovamente, protagonista.

I ragazzi, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, hanno attentamente ascoltato e partecipato alle dimostrazioni legate al primo soccorso, a partire dalle nozioni base come il riconoscimento della segnaletica internazionale DAE e dei numeri di emergenza, per poi proseguire come da programma:

• La RCP nelle attività sportive

• il Defibrillatore nelle attività sportive

• Emergenze in ambiente acquatico

• Il BLS nelle attività di tutti i giorni

• Il BLSD insegnato ai bambini

• Manovre DISOSTRUZIONE adulto pediatrico

• Sicurezza in tavola

L’incontro, della durata di 2 ore, sarà replicato ogni mercoledì di Luglio.

www.auexde.com