Successo per la prima edizione di SEBS X SCAMPIA

Si è tenuta domenica la prima edizione della manifestazione sportiva SEBS X SCAMPIA organizzata dall’Asd Sesb fiera dello sport in collaborazione con l’8 municipalità di Napoli.

Centinaia di ragazzi hanno raggiunto il cuore di Scampia per vivere una giornata all’insegna dei sani valori dello sport.

SEBS X SCAMPIA nasce dalla forte volontà di Rossella Montagna e Tommaso Conte di creare una one day di sport e salute nel cuore di Scampia, dove i giovani del territorio e non solo potessero trovare tante discipline sportive da provare.

L’evento è stato patrocinato da: il Comune di Napoli, l’8^ municipalità, il Coni, il Cip (Comitato italiano paralimpico), Sport & Salute, la Fisr (federazione italiana sport rotellistici), Libertas e l’Endas, ed è stata sostenuta da Expert di Lella.

La manifestazione ha visto la presenza dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro che ha promosso l’importanza dei “corretti stili di vita” per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà.

Tante le realtà del territorio coinvolte a partire dalle palestre Raggio di Sole del Maestro Andreozzi e Universal Center della maestra Maria Vanacore che hanno portato in piazza diverse discipline in un immenso tatami che ha ricreato perfettamente l’ambiente di una palestra di arti marziali si sono allenati e hanno combattuto gli allievi di karatè e kickboxing. Piccole danzatrici con abiti incredibili sono scese in scena per le esibizioni di danze caraibiche lasciando la folla senza parole per bellezza e bravura.

Presenti in piazza anche l’asd arcieri club Napoli con il maestro Carrasco che hanno lanciato centinaia di frecce nell’arco della giornata.

Dall’8 municipalità è arrivato anche il Champions center che ha portato il Karate con il maestro Massimo Portoghese e i suoi giovani allievi, la Danza con la maestra Caterina Cibelli e le sue meravigliose allieve che a suon di musica hanno danzato sotto i portici e diverse discipline di Fitness con la maestra Irma Vastarella che è riuscita a portare in piazza decine di boll giganti.

Presente anche l’asd finanza sport Campania che con il maestro De Dominicis e la maestra Lombardi e tutto il loro entourage hanno presentato l’atletica leggera e la pallavolo con l’Athene Volley che ha realizzato nella bellissima piazza due campi provvisori dove ha potuto far giocare delle vere partite di pallavolo.

Adrenaliniche le esibizioni e competizioni dell’area roller gestite dalla OneLine Skating school e dalla TwoLine skating school, con lo spazio dedicato alle gare di roller cross e corsa su strada coordinate dal Direttore Tommaso Conte e dal Maestro Fausto Selvaggio coadiuvato dall’associazione Caserta Roller Training ASD/APS, che ha visto la partecipazione di decine di giovani atleti campani e non, premiati a fine gara direttamente dalla vicepresidente di Municipalità la dottoressa Anna Distinto.

L’area skate non è stata da meno, con giovani campioni che hanno catturato l’attenzione di tutto il pubblico presente e un contest coordinato dal tecnico Tommaso Conte coadiuvato da Massimo Calviati e Livio Annunziata, che ha lasciato tutti stupefatti.

Impossibile non scatenarsi con le Ali di Scampia che ha portato in piazza centinaia di trampolini per una lezione di Power Boun che hanno anche omaggiato la giornata contro la violenza sulle donne da poco passata con un pezzo interamente interpretato con il volto colorato di rosso che ha emozionato l’intera piazza.

L’asd SEBS FIERA DELLO SPORT e la sua Presidentessa Rossella Montagna come sempre hanno messo tutto il loro impegno in questo evento, ma il merito dell’incredibile successo è di Scampia e dei suoi giovani, che hanno prontamente e con entusiasmo risposto alla chiamata , scendendo in piazza con lo spirito dei veri sportivi e dimostrando che se c’è volontà e impegno anche sotto le vele è possibile organizzare giornate di sano e puro sport.