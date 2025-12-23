Supercoppa al Napoli, battuto il Bologna

- pubblicità -

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana 2025. Gli azzurri hanno battuto il Bologna 2-0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. A decidere il match la doppietta, con un gol per tempo, di David Neres.

La squadra di Conte ha battuto quindi anche quella di Italiano, alzando il secondo trofeo della sua gestione dopo lo scudetto dello scorso anno, dopo aver superato il Milan in semifinale.

Giro palla del Napoli, con il Bologna che aspetta per ripartire. Tra i più attivi Spinazzola, ma il suo cross è respinto dalla difesa rossoblù

Clamorosa occasione per il Napoli al 10′. McTominay imbuca per l’inserimento sulla sinistra di Elmas, che solo davanti a Ravaglia manda sul fondo

Si fa vedere il Bologna al 21′ con Odgaard, ma il suo tiro dal limite si spegne largo

Poi due occasioni per il Napoli con Neres e Rrahmani

Ancora Napoli al 37′, miracolo di Ravaglia, provvidenziale sul tocco sotto di Spinazzola lanciato in porta

Vantaggio Napoli 2 minuti dopo, Neres converge dalla destra e lascia partire un sinistro a giro che si infila all’angolino. Ravaglia tocca ma non basta

Nessun cambio all’intervallo, subito pericoloso Hojlund, che entra in area salta un difensore e calcia sul primo palo: respinge Ravaglia sul primo palo

Risponde il Bologna con Ferguson che calcia di prima da centro area, palla alta

Grande occasione Bologna al 55′. Orsolini trova Ferguson tutto solo a centro area, ma il suo colpo di testa è debole: para Milinkovic-Savic

Due minuti dopo Gol del Napoli. Errore in uscita del Bologna con Ravaglia che mette in difficoltà Lucumì pressato da Neres, il brasiliano gli ruba il pallone e scavalca il portiere rossoblù con un pallonetto firmando la sua doppietta

Il Bologna esce dalla partita, il Napoli prova a segnare il terzo gol ma Hojlund e Politano sprecano due occasioni a testa

Finisce quindi 2-0

Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X poco dopo la conquista della Supercoppa italiana con il successo per 2-0 in finale contro il Bologna. Dopo il triplice fischio, c’è stato subito l’abbraccio con Antonio Conte. Per il Napoli si tratta del 14° trofeo della sua storia e la terza Supercoppa, che si aggiunge a sei Coppa Italia, quattro scudetti e una Coppa Uefa. Sette di questi trionfi sono arrivati sotto la gestione di De Laurentiis (2 scudetti, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppa). “Avevate dubbi su Conte? Avevamo perso 2-0 con loro e abbiamo pareggiato i conti, mi dispiace per il mio amico Saputo. Li aspettiamo a Napoli. Ai tifosi del Napoli dico che l’altro anno avevamo solo campionato e Coppa Italia, gli stessi infortuni ed eravamo sul filo di seta. Quest’anno abbiamo avuto tanti infortuni ma avevamo più giocatori. Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di scoprire i valori dei nuovi, che sono notevoli – ha detto De Laurentiis a Mediaset – Bisogna stare calmi e pensare alla prossima partita contro la Cremonese, l’agguato è dietro l’angolo. Ci siamo divertiti. Dall’epoca di Maradona non si vincevano due trofei in un anno. Ai tifosi dico ‘Sognate’. Crediamo che la squadra fosse forte tre anni fa e due anni fa. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tempo per vincere. Io nella vita credo di aver sbagliato molto poco, sia nel cinema sia per quanto riguarda gli allenatori. Mi si rimprovera sempre da qualche giornalista irriverente per l’anno del decimo posto, poi vi racconterò cosa è successo prima della fine di quell’anno”.

Antonio Conte, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, gira subito i complimenti dello studio di Italia 1 al suo Napoli: “Vanno fatti soprattutto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto un torneo impeccabile e hanno dimostrato che ci tenevano. Nello spogliatoio c’era voglia di regalare questo trofeo a noi come ai tifosi e di passare un buon Natale”. Inevitabile rendere l’onore delle armi al Bologna: “Sono una bella realtà del nostro calcio, un avversario competitivo. Bravo Italiano, brava la squadra, bravo il club”.

Conte alza il decimo trofeo da allenatore: “Come avevo detto alla vigilia, nel calcio restano in mente solo i successi. In semifinale avevamo battuto una grande squadra come il Milan e sarebbe già stato un bel percorso ma poi conta chi alza i trofei. In carriera ho perso tante finali e questo mi ha reso più cattivo perché non vuoi rivivere momenti così dolorosi. Quando arrivi in finale va messa la ciliegina sulla torta“.

Prima lo scudetto, ora la Supercoppa: si può dire che il Napoli comanda in Italia? “Assolutamente no, sarei un bugiardo a dirlo. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato con una rosa molto ridotta, quest’anno abbiamo inserito tanti giocatori ma non siamo ancora pronti per comandare. Non siamo pronti, non ci siamo nemmeno vicini. Questa stagione sarà difficile la lotta per i primi quattro posti, dovremo essere umili e lavorare per toglierci soddisfazioni”.

Sui meriti di Conte: “Vero, il primo gol di Neres è stata una prodezza ma abbiamo creato tante altre occasioni che erano state provate in allenamento. Se devo trovare un difetto è che dovevamo essere più cinici. Il lavoro dei tecnici è migliorare i calciatori, quelli che ho allenato sono migliorati tecnicamente, tatticamente e sotto il profilo della mentalità. Prendete Hojlund e McTominay: perché non giocavano nel Manchester United e ora dicono tutti che sono forti? Qualcosa dovremo pur avere fatto io e il mio staff…”.