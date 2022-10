Tennis, finale tutta italiana al torneo Atp 250 di Napoli, sarà derby tra Berrettini e Musetti.

Per il 20enne di Carrara è la seconda finale Atp in carriera, dopo quella raggiunta e vinta quest’anno ad Amburgo.

Berrettini invece è alla prima finale sul cemento in carrera (quarta finale nel 2022), in stagione ha vinto a Stoccarda ed al Queen’s di Londra (l’anticamera di Wimbledon, torneo per il quale partiva tra i favoriti ma che ha dovuto abbandonare prima di scendere in campo causa covid), entrambi su erba.