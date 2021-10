Tennis Napoli Cup by Arnone, completato il tabellone dei quarti. Le ultime 2 giornate trasmesse su Sky Sport Tennis.

Stefano Travaglia incanta il pubblico di Napoli e vola ai quarti di finale della Tennis Napoli Cup by Arnone. Il Davis man azzurro, oggi n.89 Atp, ha battuto il next gen Flavio Cobolli, 6-2 6-2 confermando uno stato di forma eccellente, dopo la vittoria della scorsa settimana nel Challenger di Sibiu, in Romania (è in serie positiva da 7 match consecutivi).

Avanza con sicurezza anche Andrea Pellegrino, con un convincente 6-3 6-3 sul tedesco numero 3 del seeding Yannick Hanfmann.



Ai quarti anche Gian Marco Moroni che ha vinto un difficile derby con Filippo Baldi, 7-5 6-3. Grinta e tenacia hanno permesso poi a Raul Brancaccio, vesuviano doc, di passare ai quarti di finale dopo una battaglia di tre set contro il ceko Kolar, 6-4 6-7 6-2, sul campo “Fabrizio Gasparini”.

Nei quarti derby Pellegrino-Brancaccio. E tanta grinta e un pizzico di esperienza hanno permesso ad Andrea Vavassori di avere la meglio sul next gen azzurro Matteo Arnaldi e chiudere 2-6 6-2 7-6; Vavassori affronterà nei quarti il n.1 Travaglia.



Peccato per Riccardo Bonadio che sul campo d’Avalos è arrivato a un passo dalla vittoria con il bosniaco Mirza Basic, cedendo allo sprint, 4-6 6-1 7-6.

Negli altri ottavi di giornata, avanza con sicurezza l’ex promessa olandese Tallon Griekspoor, numero 4 del main draw, che rientra a pieno titolo tra i favoriti della vittoria finale. Nei quarti troverà l’azzurro Moroni. E ai quarti anche il croato Duje Ajdukovic che centra il colpo di superare il numero 2 del torneo, lo slovacco Martin, 4-6 6-3 6-3 e che nei quarti trova Basic.



Domani, ingresso gratuito al Tennis Club Napoli con in programma i quarti di finale del main draw.

La Tennis Napoli Cup by Arnone arriva su Sky Sport. Sabato e domenica 9 e 10 ottobre, le semifinali e la finale del Challenger Atp che ha riportato Napoli nel calendario internazionale dopo 5 anni, saranno tutte in diretta tv sul canale Sky Sport Tennis (205).

Sabato l’appuntamento in tv sarà dalle ore 14 fino alle ore 18, esaltante antipasto delle dirette dell’ATP 1000 di Indian Wells, negli Usa, che inizieranno a seguire.

Domenica, la finale della Tennis Napoli Cup by Arnone sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 15, sempre in programmazione prima delle dirette di Sky Sport da Indian Wells che

inizieranno dalle ore 18,45. Grazie alla Tennis Napoli Cup, un torneo del circuito Challenger Atp entra, con le sfide in diretta, nel prestigioso palinsesto di Sky Sport.

Sabato il Premio “SET your mind” della start up ELPsenzaH

Sempre sabato 9 ottobre, prima delle semifinali del torneo, di singolare sarà consegnato sul campo centrale Carlo d’Avalos il premio SET your mind, all’atleta o il coach che si è maggiormente contraddistinto durante la sua carriera per il valore dato al

benessere mentale nello sport, ideato e promosso dal Ceo della start up ELPsenzaH, Enrica La Palombara (www.elpsenzah.it).

Il ritorno delle Scuole Tennis della Campania alla Tennis Napoli Cup by Arnone

Da ieri e ancora oggi e domani almeno 15 scuole tennis della Campania saranno al Tennis Club Napoli per assistere agli incontri della Tennis Napoli Cup by Arnone. Prevista la partecipazione di oltre 400 bambini che potranno coì seguire le gare del torneo dal vivo.

