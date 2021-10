Tennis Napoli Cup, capienza aumentata fino all’85 per cento al Tennis Napoli, per le tribune del campo centrale d’Avalos. E arriva Arnone, title sponsor dell’evento.

Due buone notizie per la Tennis Napoli Cup: aumenta la capienza delle tribune del campo centrale d’Avalos del Tennis Club Napoli, fino a 600 spettatori, per tutto il torneo, arrivando quindi all’85 per cento del totale consentito, come da nuovo DPCM di Governo.



E arriva il title sponsor della manifestazione, la storica azienda napoletana di bevande Arnone, che abbina il proprio marchio al Challenger Atp di Napoli.

Il torneo è in programma da domenica 3 a domenica 10 ottobre prossimo. Per i primi sei degli otto giorni di gare l’ingresso al torneo sarà gratuito; per semifinali e finali del 9 e 10 ottobre il costo unico del biglietto sarà di 10 euro.

Intanto, la prevendita continua a volare: oltre 300 biglietti venduti per entrambi i giorni finali del torneo (info azzurroservice.net).

Info 3470656169