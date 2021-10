Tennis Napoli Cup, due italiani in semifinale, da domani gare su Sky.

Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino, due italiani nelle semifinali della Tennis Napoli Cup by Arnone. Il Challenger Atp sui campi del Tennis Club Napoli si assicura un’altra giornata tutta azzurra, domani (sabato), dalle ore 14, impreziosita dalla diretta esclusiva di Sky Sport, sul canale 205 dedicato al tennis.

Travaglia, favorito numero 1 del torneo, vince il primo derby di giornata su Andrea Vavassori, sul campo centrale Carlo D’Avalos. E lo vince di un soffio, 7-6 (10-8) 7-5, annullando vari set point nel primo parziale, Stefano, questa settimana n.89 ma all’inizio dell’anno anche n.60 Atp, continua la sua serie positiva: 5 vittorie nel torneo conquistato a Sibiu, in Romania

la scorsa settimana; 3 vittorie a Napoli questa settimana, con la possibilità di continuare ancora.

Sulla sua strada in semifinale trova il n.4 olandese Tallon Griekspoor. Si tratta di un avversario esperto e pericoloso, ex promessa del tennis olandese, capace di imprese clamorose come battere campioni del calibro di Wawrinka e Khachanov.



Griekspoor nei quarti ha battuto l’altro azzurro Gian Marco Moroni, 6-3 7-6.



Nell’altro quarto di finale tutto italiano Andrea Pellegrino vince la battaglia fisica con Raul Brancaccio, 7-5 7-6 (8-6).

Al campo Fabrizio Gasparini, con tantissimi appassionati presenti, i due azzurri danno

vita a un match bellissimo e incerto, con vari colpi di scena e con Pellegrino che la spunta sul filo di un tiebreak equilibratissimo.



Pellegrino-Brancaccio è stato anche un derby del Sud: Andra è pugliese di Bisceglie, Raul campano di Torre del Greco. Pellegrino, tra l’altro, è seguito da qualche mese da un ex top 100 azzurro, Luca Vanni, che sta percorrendo i primi passi da coach; Andrea trova in

semifinale il ventenne croato Duje Ajdukovc, di Spalato, ma che ha tanta Italia nel suo tennis, visto che all’età di 16 anni si è trasferito a Bordighera da Riccardo Piatti. Ajdukovic ha piegato nei quarti Mirza Basic (Bosnia) 6-4 6-4.



Domani, sabato, semifinali dalle ore 14 (costo unico del biglietto 10 euro; info: azzurroservice.net). Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205).