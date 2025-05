To Be Campione del Mediterraneo ORC 2025 di vela

- pubblicità -

Con la 70ª Regata dei Tre Golfi, si è ufficialmente chiuso il Campionato del Mediterraneo ORC 2025, che ha visto trionfare To Be, l’Italia Yachts 11.98 armata da Stefano Rusconi, portacolori dello Yacht Club Italiano. La barca italiana ha vinto in tempo compensato la lunga prova offshore da circa 150 miglia – partita da Napoli il 16 maggio intorno alle 16.00 – conquistando così anche la Coppa Senatore Andrea Matarazzo e il titolo assoluto del Campionato del Mediterraneo ORC 2025. To Be vince anche la Coppa dello Yacht Club Italiano destinata all’equipaggio con più presenze sul podio.

Questa mattina, alle ore 11.30, al Circolo del Remo e della Vela Italia a Napoli, si è svolta la cerimonia di premiazione ufficiale. A consegnare i trofei ai vincitori il Presidente del Circolo Roberto Mottola di Amato, il Vice Presidente Maurizio Pavesi e il Consigliere alla Vela Giuseppe Montella, in un momento molto partecipato che ha celebrato il successo della manifestazione e il valore tecnico delle imbarcazioni premiate.

To Be, già protagonista nelle prove sulle boe dell’ORC Mediterranean Championship disputato nelle acque tra Sorrento e Capri dall’8 al 10 maggio, ha confermato la propria regolarità e velocità anche nella “regata lunga”, precedendo in classifica generale l’equipaggio francese di Confluence, il GP42 di Jean-Pierre Joly e Selene Alifax lo Swan 42 di Massimo de Campo, secondo nella prova d’altura.

“La Regata dei Tre Golfi è stata una superlativa conclusione della serie già disputata a Sorrento”, ha commentato Stefano Rusconi, armatore di To Be. “Il finale della lunga ci ha tenuti con il fiato sospeso fino alle prime ore dell’alba per la paura che le barche più piccole potessero superarci nella classifica in tempo compensato. Personalmente, e con tutto l’equipaggio di To Be, siamo orgogliosi del risultato e partiamo carichi per l’Europeo”.

Il Campionato del Mediterraneo ORC – evento inaugurale della Tre Golfi Sailing Week 2025 – si è svolto in due fasi: le regate tecniche tra le boe e la lunga offshore che attraversa i golfi di Napoli, Gaeta e Salerno, con passaggi spettacolari intorno a Procida, Ischia, Ventotene, Ponza, Capri e Li Galli. Uno scenario unico, che ha messo alla prova la flotta ORC composta da 30 imbarcazioni provenienti da sei nazioni. L’evento ha anche rappresentato un importante banco di prova in vista del Campionato del Mondo ORC 2026, che si svolgerà proprio nelle acque del Golfo di Napoli.

La manifestazione è stata organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, con la collaborazione di Yacht Club Italiano, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, FIV e UVAI, e grazie al fondamentale supporto di sponsor e partner: Rolex Official Timepiece, Loro Piana, North Sails, Wally Yachts, Banca Patrimoni Sella & C., Ferrarelle, Ottogas, Deloitte, Italia Yachts, Le Axidie, Caffè Borbone, Schenker, Miliare e il Consorzio Prosecco DOC.

La Tre Golfi Sailing Week prosegue da domani con la fase riservata ai Maxi: dal 19 al 22 maggio a Sorrento andrà in scena l’IMA Maxi European Championship, altro evento clou della stagione velica mediterranea.