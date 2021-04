Tokyo 2020: calendario degli impegni azzurri per le Olimpiadi della sostenibilità

Le tanto attese Olimpiadi si avvicinano e c’è curiosità per le innovazioni tecnologiche che verranno presentate durante questo esclusivo evento, gran parte delle quali destinate a ridurre l’impatto ambientale della manifestazione, così come per le nuove discipline in gara e per i diversi atleti azzurri in gara. Vediamo in breve tutte le novità dei Giochi Olimpici di Tokyo e le date da non perdere nel calendario fitto di luglio e agosto.

Le Olimpiadi della sostenibilità: trasporti elettrici e a idrogeno

Il 23 luglio si accenderà la celebre fiaccola olimpica per inaugurare i Giochi della XXXII edizione. Tokyo ospiterà la manifestazione per la seconda volta nella propria storia dopo il 1964 ed esattamente oggi come all’epoca il Giappone proporrà innovazioni tecnologiche all’avanguardia, in particolare in ambito sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’impatto dell’edizione asiatica. Il report pubblicato sulla sostenibilità dal comitato organizzatore in occasione del dossier pre-olimpico parlava chiaro, e oltre a promettere l’utilizzo di materiale 99% riciclato o riutilizzato, prevedeva anche un’enorme flotta di veicoli elettrici e a idrogeno per gli spostamenti di atleti e turisti. Oltre tremila saranno a tutti gli effetti i mezzi di trasporto garantiti dalle partnership con Toyota: dai bus Sora completamente a idrogeno, ai mini van elettrici per gli atleti.

Il borsino azzurro: poche certezze, forse qualche sorpresa

L’edizione dei Giochi Olimpici che sta per iniziare non vede particolari ambizioni per i colori azzurri. Certo, la tradizione dell’Italia in discipline quali la scherma, in particolare la spada come confermano esperti e quote delle scommesse sportive di PlanetWin365, e nel canottaggio, dove abbondano ovviamente per tradizione gli atleti campani e napoletani, è riconosciuta. Ma altri sport in cui spesso i nostri colori si erano esaltati quali la pallanuoto, il nuoto, la pallavolo e la boxe non sembrano poter mantenere gli standard delle edizioni precedenti. Sorprese liete potrebbero arrivare dall’atletica con Tamberi e Stano, oppure dal karate, sport all’esordio, che vedrà impegnati gli italiani Busato, Busà, Bottaro e Crescenzo, che secondo molti appassionati dovrebbero “regalarci” almeno una medaglia. Piccole possibilità anche per Fossali e Piccolruaz nell’arrampicata sportiva, uno dei quattro sport insieme a karate, surf e skateboard a affacciarsi per la prima volta ai Giochi.

Migliorare il nono posto: alcune delle date con gli azzurri protagonisti

A Rio alle scorse Olimpiadi brasiliane il bottino azzurro aveva fatto registrare otto medaglie d’oro, 12 d’argento e otto di bronzo, per un totale di 28 medaglie, che avevano significato il nono posto finale. A Tokyo i primi atleti azzurri a iniziare la propria personale sfida verso una medaglia saranno i favoriti del canottaggio il 23 luglio, stesso giorno della cerimonia d’apertura, evento previsto per fra le ore 13.00 e le 16.00 italiane. Sabato 24 luglio sarà il turno delle finali di tiro a segno, in cui l’Italia presenta Suppini, Mazzetti e De Nicolo. Lunedì 26 luglio da non perdere le qualificazioni e finale di una delle discipline esordienti: lo skateboard, in scena fra le due del mattino e le sette. Il 27 luglio sarà invece la volta di una delle finali più divertenti e spettacolari delle Olimpiadi, e cioè la finale a squadre di spada maschile, dove l’Italia ha buone chance di medaglia. Il due agosto sarà invece protagonista la nazionale italiana di pallanuoto, che alle tre del mattino ora italiana scenderà in vasca contro la temibile Ungheria, squadra di grande tradizione, e con tante conoscenze della Serie A1 italiana.

Il conto alla rovescia per l’inizio delle Olimpiadi è cominciato, l’obiettivo dei colori azzurri è migliorare il risultato delle ultime tre edizioni: è da Pechino 2008 infatti che l’Italia si assesta al nono posto del medagliere, bloccata per tre volte consecutive a otto medaglie d’oro.