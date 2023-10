Torna Bosco in Rosa, sabato 14 a Capodimonte corsa femminile di solidarietà

Arriva l’onda rosa sabato 14 ottobre alle ore 16 tra i viali del Real Bosco di Capodimonte per la quarta edizione del “Bosco in Rosa – Corri tra i capolavori”, manifestazione podistica a iscrizione gratuita (https://www.napolirunning.com/il-bosco-in-rosa/) riservata alle sole donne, che si snoderà lungo un percorso di 4 chilometri tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone.

Saranno in settecento le protagoniste di questo appuntamento che in pochissimi anni è diventato tra i più attesi del calendario podistico partenopeo. Una manifestazione tutta al femminile in cui gli uomini sono invitati sì, ma a fare il tifo ed applaudire lungo i viali.

L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, è organizzato dalla Napoli Running con la co-organizzazione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger.

L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina a Palazzo San Giacomo dall’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, dal presidente di Napoli Running Carlo Capalbo e dalla direttrice della Fondazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS Emanuela Capuano.

Il Bosco in Rosa sostiene quest’anno l’“Umanizzazione del Centro Ustioni Pediatrico” della Fondazione Sostenitori Santobono, progetto attualmente in progress che è finalizzato alla realizzazione del primo reparto sub intensivo in Italia per ustionati dedicato in maniera specifica ai pazienti pediatrici.

“Abbiamo da sempre sostenuto questa iniziativa, che apprezzato tantissimo, e quest’anno -ha annunciato l’assessore Ferrante– sarò anch’io tra le donne che corrono. Sarà un pomeriggio di divertimento e, cosa ancora più importante, sarà l’occasione per sostenere un’iniziativa benefica per aiutare il Santobono Pausilipon.

Attraverso lo sport riusciamo non solo ad offrire un momento di socialità a tutte le nostre donne, ma anche a mandare un messaggio importante e ad aiutare le persone in difficoltà”.

“Il Bosco in Rosa -ha spiegato il presidente Capalbo– è un evento di beneficenza dedicato alle donne, pensato e organizzato da donne e corso da donne. Rivolgo un invito alle donne a partecipare e agli uomini ad esserci. Potranno venire con i bambini e fare il tifo fuori dal percorso”.