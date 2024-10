Torna il Roller Skating Festival sul lungomare

- pubblicità -

Si è tenuta questa mattina presso il Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del ROLLER SKATING FESTIVAL, l’evento più atteso dagli amanti degli sport rotellistici in scena sul Lungomare Caracciolo il 26 e 27 ottobre.

Ad aprire i lavori l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, dott.ssa Emanuela Ferrante: “Per il secondo anno di seguito la nostra città ospita l’evento rotellistico più importante del sud Italia. Per l’occasione, il lungomare Caracciolo si trasformerà in una grande pista di pattinaggio a cielo aperto dove i nostri cittadini potranno avvicinarsi al mondo degli sport rotellistici.

Ancora un volta Napoli si mostra degna detentrice del titolo di Capitale Europea dello Sport 2026, aprendo le sue porte a tutti gli sport e perseguendo l’obiettivo di ampliare, differenziare e migliorare la propria offerta sportiva.”

A seguire il Delegato Coni Campania Dott. Agostino Felsani che ha portato i saluti del Presidente Roncelli e ha sottolineato l’importanza di eventi di questo genere per la città.

Gli hanno fatto eco il Presidente della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) Campania il Dott. Francesco Rossi e il Presidente della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) Campania il Dott. Antonio Barulli che da anni operano in sinergia per offrire un servizio di interscambio sportivo tra le due federazioni.

Gli organizzatori dell’evento: Rossella Montagna e Tommaso Conte hanno parlato di quanto sia stato difficile il percorso per arrivare a questa edizione e di come la loro mission fin da subito sia stata quella di realizzare un evento in grado di racchiudere tutti gli sport rotellistici in un unico contenitore, il Roller Skating Festival.

Inoltre è stata presentata l’area a cura di Acqua Santo Stefano “Percorsi D’Acqua” un viaggio educativo e divertente per tutte le Età.

Sono state presentate le varie competizioni in corso insieme con i responsabili della varie aree sportive Fausto Selvaggio per la corsa, Massimo Calviati per lo skateboarding, Ciro Cesarino per il BMX e Claudio Scala per il pattinaggio artistico. Moderatrice dell’evento la giornalista Veronica Caprio.

Presenti tra i relatori Marco Gisolfi per l’azienda Kaze club sponsor tecnico della manifestazione, il noto chirurgo plastico Ivan La Rusca partner dell’evento che ha illustrato quanto sport e benessere mentale e fisico siano collegati e Federico Esposito per Ail Napoli.

Non sono mancati i ringraziamenti ai tanti partner che sostengono questa avventura: Fondazione Cannavaro, Rollerblade, Acqua Santo Stefano, Decathlon, Excelsa, Atm, Snellife a Legea.

ROLLER SKATING FESTIVAL gare, esibizioni e tanto divertimento in compagnia dei migliori atleti della FISR.

L’Asd OneLine Skating School e l’Ads Sebs Fiera dello sport si uniscono di nuovo in un connubio di grande energia per dar vita alla seconda edizione dell’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici. Entrambe le asd sono due realtà che da diversi anni divulgano i principi, i valori e i benefici dello sport, che hanno trovato il loro punto di fusione grazie alla passione per il mondo del rotellismo.

Tommaso Conte, direttore tecnico dell’OneLine Skating School e Rossella Montagna responsabile evento Sebs Fiera dello sport nonché presidente della stessa Asd, presentano a Napoli il Roller Skating festival.

L’evento è realizzato in collaborazione con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) nazionale e campana ed il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della città metropolitana di Napoli, del Coni, di Sport e Salute, dell’Asl, della Fisi e della Fondazione Cannavaro.

La manifestazione è ad ingresso gratuito e l’invito è esteso a tutti coloro che vorranno provare, capire e approfondire questa meravigliosa cultura. Spazio anche per le discipline inclusive con istruttori certificati a disposizione nella due giorni.

Corsi di formazione, contest, esibizioni, spettacoli, che nella splendida cornice del lungomare Napoletano, daranno vita ad una seconda edizione indimenticabile. Quest’anno la manifestazione sarà di carattere nazionale grazie anche alla presenza della prima maratona europea di pattini in linea a Napoli.

7 le competizioni in corso tra gare federali e gare dimostrative: European Inline Speed Skating Championship Masters 2024, POPULAR MARATHON, RSF SPRINT RACE NAPOLI, Skate Contest RSF Napoli, High Jump RSF Napoli, Roller Cross RSF Napoli, Free Jump RSF Napoli (tutte le informazioni e le modalità di partecipazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.rollerskatingfestival.it).

Decine i partner coinvolti: da decathlon che creerà un’area di prova per avvicinarsi al hockey in linea, a Snow club one che presenterà in collaborazione con la FISI la federazione italiana sport invernali le nuove tecniche di allenamento estivo su rotelle lo Ski roll.

Ampio spazio per il pattinaggio con un’area dedicata all’avvicinamento alla disciplina targata RollerBlade in collaborazione con la scuola di pattinaggio in linea napoletana Twolineskatingschool.

Partner della manifestazione: Acqua Santo Stefano, ATM, Snellife di Raffaele Bentini, Legea, Ivan La Rusca chirurgo plastico, il centro Excelsa, Ac Ricevimenti, Ekaterina Talapina e Aqua Clara.

Diverse le aziende leader del settore produzioni pattini presenti alla manifestazione: da Rollerblade a Decathlon, da Roxa a Skating Cruciani che presenteranno le novità di settore.

Novità di questa edizione, la possibilità di noleggiare i pattini in loco per partecipare alle gare o semplicemente per vivere a pieno questa manifestazione.

Sponsor tecnico: l’azienda Kaze club.

Media partner della manifestazione: Radio Incontro Donna e Gt Channel.

Sarà presente inoltre un’area drink a cura di Red Bull.

Insomma, un fine settimana in cui la parola d’ordine sarà: divertirsi.

Non resta che cerchiare in rosso sul calendario le date del 26 e 27 ottobre e restare sintonizzati sui canali social della manifestazione @rollerskatingfestivalnapoli.