Torna Napoli Racing Show sul Lungomare Caracciolo

Napoli torna ad essere Capitale dei Motori nel Mediterraneo. Sul palcoscenico più bello d’Europa, il Lungomare Caracciolo, dal 6 all’8 dicembre 2025 andrà in scena la II° Edizione del Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show: un evento unico che unisce sport, spettacolo, cultura, innovazione e tradizione.

Un villaggio a cielo aperto, oltre 100.000 spettatori attesi, tribune affacciate sul Golfo, prove di velocità, raduni, eleganza e convegni con top manager e istituzioni. Il Gran Premio di Napoli non è solo una corsa: è l’incontro tra mare e motori, storia e futuro, tradizione e innovazione.

Un evento che rilancia Napoli come Capitale del Mediterraneo, nel segno della passione e della velocità.

Il Napoli Racing Show – Gran Premio di Napoli nasce dalla volontà di riportare i motori nel cuore di Napoli e di trasformare il Lungomare Caracciolo in un’arena internazionale di sport, spettacolo e cultura.

L’organizzazione è curata dall’ASD Napoli Racing Show, un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel novembre 2023 dalla passione condivisa di appassionati, piloti di ieri e di oggi, insieme a istituzioni locali e nazionali.

Tante le novità rispetto allo scorso anno a cominciare dal tracciato che sfrutterà anche la strada interna parallela così da creare un circuito lungo 1,340 Km dotato di opportune chicane al fine di non superare la velocità media di 80 km/h. Su tracciati di lunghezza minore, derivati da questo, si svolgeranno le gare di Kart, ben 75 gli iscritti, e quelle di rally. Tutti concepiti nel rispetto dei più severi standard di sicurezza ma in grado di esaltare la qualità dello show, la spettacolarità dell’azione in pista, la visibilità da ogni tribuna.

Il ricco programma agonistico del Napoli Racing Show è anche un omaggio allo storico Gran Premio di Napoli che vide da ’34 al ’62 la partecipazione di auto di Formula Uno, Formula Junior e Gran Turismo – Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia Cisitalia, Osca, Porsche, Lotus-Cooper – e piloti famosi – Nuvolari, Ascari, Baghetti, Bandini, Collins, Frangio, Farina, Gonzalez, Hawthorn, Moss. Non mancarono anche valenti piloti napoletani come Maglione, Maria Teresa de Filippis e Mennato Boffa, vincitore dell’edizione del 1960.

La tre giorni napoletana, dal 6 al’8 dicembre, sarà caratterizzata da una numerosa serie di competizioni con tutte le categorie del motorsport, TCR, GT, Prototipi, Formula 4, Kart, Minicar, Mitjet, Rally, drifting, con la Formula Challenge ovvero a inseguimento, a cui si aggiungeranno esibizioni, sfilate di auto storiche, hot laps; insomma, un programma fitto che di sicuro risveglierà e alimenterà la passione per le competizioni automobilistiche e per le automobili a tutto tondo.

Tra i piloti partecipanti alle gare spiccano i nomi dei Campioni Slalom Venanzio, Bisogno e Vinaccia, di Campioni della salita come Iaquinta, Leogrande, Gabrielli, Tosini e Gabry Driver e di Postiglione, già Campione Mondiale Ferrari Challenge e Italiano GT. Di rilievo anche le partecipazioni nelle gare Kart del Campione del Mondo KZ R2 Over Lombardo, e di Gagliardini Campione Europeo KZ R2 Over.

A dare ancor più lustro a questa manifestazione non mancheranno campioni come Turizio, Nappi, Liguori e La Vecchia, alcuni dei quali si esibiranno anche al volante delle loro vetture.

Intenso anche il programma di attività collegate, come il concorso di eleganza per vetture storiche, regolarità turistica Mille Milia della Magna Grecia, test drive di vetture stradali, aree espositive, la rassegna Vini e Olii Sud, un convegno sulla mobilità.

Ad aumentare il coinvolgimento del pubblico sarà disponibile un’app, fruibile da smartphone, che consentirà la visione in streaming dell’evento.

Guardando al futuro, l’Associazione ha già avviato la costituzione di un Comitato Promotore con l’obiettivo ambizioso di riportare la Formula 1 a Napoli, organizzando il Gran Premio del Mediterraneo, eventualmente in concomitanza con la L’America’s Cup (prevista per il 2027 nelle acque del golfo di Napoli) per rendere la città protagonista assoluta sulla scena sportiva mondiale.

Tutti i dettagli sul programma e ogni informazioni su www.napoliracingshow.it

“Dalle infrastrutture ai grandi eventi: ponti, treni, porti, strade e aeroporti per un Sud leader del Mediterraneo” è il titolo del convegno in programma sabato 6 dicembre, alle ore 15.30 presso il Tennis Club Napoli, promosso nell’ambito del Napoli Racing Show. Lo sviluppo del Sud, attraverso infrastrutture strategiche e grandi eventi, è uno dei temi centrali che la manifestazione motoristica, che si svolgerà nel capoluogo partenopeo dal 6 all’8 dicembre, vuole portare all’attenzione nazionale.

Il convegno rappresenta un appuntamento di alto spessore istituzionale ed economico, pensato per delineare il futuro del Mezzogiorno come piattaforma strategica per l’intero bacino del Mediterraneo. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, industriale e infrastrutturale, chiamati a confrontarsi sulle grandi opere necessarie per garantire al Sud crescita, competitività e capacità di attrarre eventi di rilevanza mondiale.

Il Napoli Racing Show punta a diventare una manifestazione motoristica di riferimento internazionale, e il crescente interesse è stato sottolineato dalla telefonata arrivata questa mattina dal Quirinale, con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto far pervenire agli organizzatori le proprie congratulazioni e i migliori auguri per la riuscita dell’evento.

“Ringraziamo il Presidente Mattarella per le parole affettuose rivolte alla nostra manifestazione – dichiara Enzo Rivellini, presidente dell’ASD Napoli Racing Show – anche se non potrà essere presente fisicamente, per noi lo sarà idealmente. Questa telefonata ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora di più. Come gesto simbolico invieremo al Quirinale un giubbino da gara firmato Napoli Racing Show, così come faremo con tutte le autorità presenti”.

Il convegno sarà così strutturato: i saluti iniziali saranno affidati a Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club Napoli, ed Enzo Rivellini, Presidente ASD Napoli Racing Show. Seguiranno gli interventi di Eliseo Cuccaro, Presidente Autorità Portuale; Giosi Romano, Presidente Z.E.S.; Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali; Vito Cozzoli, Amministratore Delegato Autostrade dello Stato; Fernando De Maria, Direttore Operation Autostrade per l’Italia; Vincenzo Catone, Responsabile Nuove Opere Anas Campania; Augusto Raggi, Head of Macro Area Sud e Isole, Enel. La moderazione sarà affidata all’ingegnere Giancarlo Bruno. Le conclusioni saranno portate da Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; e Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, in collegamento video.