Tornano in campo le ragazze della Luvo Barattoli Arzano, c’è il derby con la Fiamma Torrese.

Ritorna in campo la Luvo Barattoli Arzano per l’ultima gara della stagione regolare del campionato di serie B1 femminile 2021.

Domani pomeriggio (21 aprile 2021) alle ore 18 nel consueto scenario del campo neutro di Villaricca, la squadra del presidente Raffaele Piscopo recupera il derby con la Fiamma Torrese che era in calendario all’ottava giornata il 14 marzo scorso.



Per il team arzanese la gara è di quelle importanti, vincere con il miglior punteggio possibile vorrebbe dire mettere al sicuro la seconda posizione di classifica proprio dalle oplontine che sono a -6 in classifica ma, oltre al derby, hanno ancora da disputare due recuperi contro Isernia e la capolista Cerignola.



“Dopo un lungo stop -spiega il vice coach Davide Dentice- ritroviamo nuovamente il campo da gioco. Sicuramente l’impatto emotivo con il match sarà quello giusto, a giudicare l’impegno profuso da tutte le ragazze negli allenamenti di questi giorni. Anche perché questa partita sarà propedeutica ai playoff nei quali ci attendono le migliori squadre dell’altro minigirone. La pallavolo qui ad Arzano è sempre stata un fiore all’occhiello ed anche in questa stagione i nostri sostenitori sono stati ripagati del grande affetto dal comportamento in campo della squadra”.



La gara di andata, giocata lo scorso 6 febbraio, vide il successo della Luvo Barattoli Arzano in rimonta. Sotto per due set a zero, le giovani leonesse ospiti si rimboccarono le maniche portando a casa il risultato al termine di una gara al cardiopalma (25-15 25-17 25-27 22-25 15-17).

L’ass. Coach Dentice: Pronti a riprendere il rapporto diretto con il campo