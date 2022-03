Tre Golfi di Sorrento, già 28 barche iscritte per la kermesse di maggio.

Già 28 imbarcazioni si sono iscritte alla Tre Golfi Sailing Week, che si terrà dal 14 al 21 maggio.

La storica manifestazione è organizzata dal Circolo Remo e Vela Italia con la collaborazione dello Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, e sotto la supervisione di Ima e Orc.

Otto giorni con protagonista il gotha della vela internazionale, presentati questa mattina al Palazzo Municipale di Sorrento, alla presenza di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, e ai primi cittadini di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, di Meta, Giuseppe Tito e di Vico Equense, Giuseppe Aiello, di Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona FIV, la Federazione Italiana Vela e di Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo Remo e Vela Italia.

La 67ma Regata dei Tre Golfi, il Maxi European Championship, l’Orc Mediterranean Championship ed il Campionato Nazionale del Tirreno, le competizioni che vedranno protagonista la penisola sorrentina, creando un vero e proprio sistema costiero e portuale al servizio della vela e nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, elemento imprescindibile per la competitività del comparto turistico dell’area.

“Un evento di grande importanza per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del nostro territorio, a livello internazionale – ha sottolineato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Con i colleghi sindaci, siamo tutti d’accordo che il mare sia un fattore di elevata capacità attrattiva. In questo contesto si inquadra il protocollo di intesa che abbiamo firmato oggi con la Fiv, dal momento che proprio la vela apre straordinarie opportunità per rafforzare i valori e le ricchezze della costa, e per rilanciare l’immagine di un sistema locale coordinato”. (ANSA).