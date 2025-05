Tre Golfi Sailing Week, la seconda giornata

- pubblicità -

Seconda giornata di regate a Sorrento per l’ORC Mediterranean Championship, valido anche come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, primo appuntamento della Tre Golfi Sailing Week 2025.

Un’altra giornata positiva sul campo di regata tra Sorrento e Capri, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, FIV e UVAI, con il supporto di Rolex Official Timepiece, Loro Piana.

Dopo una mattinata di attesa, il vento da ovest ha fatto il suo ingresso attorno alle 13:00 con intensità tra gli 8 e i 10 nodi, per poi stabilizzarsi sui 7-8 nodi: condizioni ideali per disputare tre prove, tutte con partenze regolari e ottima gestione da parte del Comitato di Regata.

A brillare in questa seconda giornata è stato wallyrocket51 Team Django, con Vasco Vascotto alla tattica, che ha vinto la seconda prova di oggi, tornando in porto come leader provvisorio del Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno. L’equipaggio non sarà però al via della 70ª Regata dei Tre Golfi, la lunga d’altura in programma venerdì 16 maggio, necessaria per concorrere al titolo di Campione del Mediterraneo ORC.

Nella classifica del Campionato del Mediterraneo, riservata esclusivamente alle imbarcazioni che prenderanno parte anche alla Tre Golfi, la leadership è passata a To Be, l’Italia Yachts 11.98 di Stefano Rusconi, seguito dal GP42 Confluence del francese Jean Pierre Joly e dal TP52 turco Arkas Sailing Teamdi Bernard Arcas.

“Oggi è stata una giornata bellissima. Penso che il Comitato di Regata abbia fatto davvero un ottimo lavoro, perché è riuscito a far disputare tre prove”, ha dichiarato Gabriele ‘Ganga’ Bruni, tattico To Be. “Stamattina nessuno pensava ce l’avrebbero fatta, ma hanno scelto il momento giusto, hanno fatto davvero un gran lavoro. Il vento è arrivato e sono riusciti a gestire tre ottime regate con questa flotta, il che non è facile, quindi davvero complimenti al Comitato di Regata. Le regate sono state regolari e le lunghezze del percorso erano perfette. Abbiamo fatto due buone prove: la prima e l’ultima, mentre quella di mezzo è andata così così. Credo che siamo arrivati quindicesimi o qualcosa del genere. Per domani sembra che possa piovere, ma dovrebbe smettere prima delle 14:30. Non sarà facile, ma almeno abbiamo già disputato quattro prove e l’evento è al sicuro”.

Nel Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, Team Django guida con un solo punto di margine su To Be e quattro su Confluence; domani sarà una bella battaglia.

“È stata una giornata fantastica, molto importante per il nostro equipaggio del Team Django” ha commentato il tattico triestino Vasco Vascotto. “Stiamo cercando di migliorare ogni singolo giorno, e oggi è esattamente quello che è successo: abbiamo ottenuto un ottimo risultato, vincendo due delle tre prove in tempo reale, ed era proprio quello che speravamo, che sognavamo fino a oggi. Siamo davvero molto soddisfatti della performance della barca. Qualche salto di vento forse non ci ha favorito, ma al di là di questo credo che abbiamo dimostrato di avere un grande potenziale. Essere qui mi riporta ai primi anni Duemila: ho rivisto tanti amici, stiamo tutti un po’ invecchiando, non abbiamo più i riccioli biondi, ma la cosa più importante è non pensarci troppo e ricordarsi che, in fondo, siamo ancora giovani. Questo posto è meraviglioso: credo che il Golfo di Napoli, Sorrento e Capri siano luoghi che ci rendono orgogliosi di essere italiani, sono unici al mondo”.

Domani, sabato 10 maggio, è in programma la giornata conclusiva dell’ORC Mediterranean Championship, con partenza prevista alle ore 11:00 e l’ultima in programma. I titoli saranno assegnati tenendo conto anche del numero di iscritti per ciascuna classe. La giornata sarà decisiva anche per l’assegnazione del titolo nazionale d’area e per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2025, in calendario a fine giugno a Capo d’Orlando.

La regata è resa possibile dal supporto di North Sails, Wally Yachts, Banca Patrimoni Sella, Ferrarelle, Ottogas, Deloitte, Italia Yachts, Le Axidie, Caffè Borbone, Schenker e il Consorzio Prosecco DOC.

Come sempre, a terra il Villaggio Regate allestito alla Marina Piccola di Sorrento accoglie equipaggi, tecnici e ospiti con l’ospitalità firmata Caffè Borbone e North Sails, che offrono colazione e pasta party quotidiani.

Per risultati e dettagli completi, visita tregolfisailingweek.com.